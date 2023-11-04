Устроили "выступление" посреди дороги: нарушителей ПДД наказали в Алматы

Двух водителей наказали за нарушение ПДД в центре Алматы - молодые люди хвастались навыками опасного вождения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудники полиции задержали правонарушителей 21 и 19 лет, которые сняли на видео факты грубого нарушения правил дорожного движения, говорится на официальном медиапортале ведомства.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как водители двух автомашин марки Toyota выезжают на встречную полосу, "толкают" друг друга и демонстрируют опасное вождение.

В отношении одного из них составлено два административных протокола по статье 596, части 3 КоАП РК (выезд на встречную полосу движения) и по статье 590, части 2 КоАП РК (управление авто без госномерных знаков).

На второго нарушителя составлено пять административных протоколов по статье 596, части 3 КоАП РК (выезд на встречную полосу движения), по статье 595, части 4 КоАП РК (езда задним ходом), статье 590, части 10 КоАП РК (техническое состояние, повторно), статье 590, части 2 КоАП РК (управление авто без госномерных знаков, повторно) и по статье 230, части 2 КоАП РК (отсутствие страхового полиса).

Отметим, что на днях алматинские полицейские задержали водителей нескольких авто, грубо нарушивших ПДД в центре города. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ряду статей КоАП РК.

В сентябре участников свадебного кортежа привлекли к ответственности в Семее за нарушения ПДД - на них составлено 16 административных протоколов. Действия нарушителей едва не привели к ДТП, отметили в полиции.