На видео с нарушениями ПДД и танцующим лейтенантом отреагировали в ДП Алматы

В Сети появилось видео, в подписи в которому говорится, что полицейские Алматы грубо нарушают ПДД. Однако в ДП мегаполиса ответили, что кадры были вырваны из контекста, передает NUR.KZ.

Запись опубликовали в Telegram-канале EGOV.PRESS.

Видео состоит из нескольких записей. Так, на одной из них показан багажник машины, в котором лежат пачки купюр и полицейские погоны. В другом фрагменте видно, как ночью на дороге в Алматы два автомобиля свободно перемещаются по проезжей части, игнорируя разметку и ПДД.

Также на одном из кадров запечатлен молодой человек, на лбу у которого держится документ в красной "корочке", напоминающий удостоверение сотрудника ОВД Казахстана.

Далее этот же молодой человек показан танцующим возле автомобиля.

"Уважаемые сотрудники ДП города Алматы, обратите внимание на вашего коллегу, который плевал на местных жителей и закон. Оказывается, мы их уже неоднократно публиковали, но вместо принятия реальных мер сотрудники полиции им просто выписывали штрафы и не лишали водительских прав. Это доказывает, что камеры "Сергек" работают только для простого народа. Начальнику местной полиции желаем приятного просмотра", – заявили авторы публикации под видео.

Запись прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Сообщается, что ведомство провело проверку по данному факту.

"Стоит отметить, что видео смонтировано из нескольких эпизодов, вырванных из контекста, которые друг к другу не имеют никакого отношения.

Во фрагментах с автомашинами фигурируют гражданские лица, которые будут привлечены к ответственности за грубые нарушения ПДД.

А в эпизоде с танцующим мужчиной фигурирует лейтенант полиции К., который в органах внутренних дел служит чуть меньше месяца и не имеет своего личного транспорта", – отметили стражи порядка.

При этом, по словам лейтенанта, видео с танцем снял его друг несколько месяцев назад, когда он еще не работал в полиции.

"По данному факту проводится служебная проверка", – подчеркнули представители ДП Алматы.