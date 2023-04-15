Полицейский в Актобе лишился работы и звания из-за истории с зятем коллеги

Полицейский и водитель. Иллюстративное фото: ДП СКО

В Актобе полицейский грубо нарушил ПДД, а протокол составили на его зятя. В этом ему помог коллега, который в итоге лишился должности и получил судимость, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 Актобе.

В материалах дела указывается, что актюбинец передал в полицию запись с видеорегистратора, на которой было запечатлено, как автомобиль Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, то есть грубо нарушил ПДД.

Как позже выяснилось, водителем оказался оперативный дежурный городского отдела полиции. Но инспектор не стал привлекать его к административной ответственности, а предложил найти вместо себя родственника без прав, который согласится взять на себя вину.

В итоге протокол оформили на зятя водителя Hyundai Elantra.

На скамье подсудимых по обвинению в служебном подлоге (ст.369 ч.2-1 УК РК) оказался полицейский, который составил материалы на другого человека и помог увести от ответственности своего коллегу.

Обвиняемый вину не признал, объяснял, что не знал, кто именно был за рулем автомобиля, а в страховку помимо стража порядка был вписан его отец. К тому же в полицию пришел родственник оперативного дежурного и сказал, что именно он был за рулем. У него не было повода сомневаться в этом, поэтому он составил в отношении него протокол.

Однако суд установил, что в деле есть все доказательства вины обвиняемого, в том числе и телефонная аудиозапись. А сам полицейский, нарушивший правила, по делу проходил свидетелем. Он признался, что подсудимый ему предложил найти вместо себя другого человека без прав, на это согласился его зять.

Суд приговорил стража порядка к полутора годам ограничения свободы и запретил пожизненно работать на госслужбе, также он лишен звания "старший лейтенант".

При этом полицейский, который нарушил ПДД, не понес наказания в связи с тем, что прошел срок привлечения к административной ответственности.

Добавим, что согласно ст.369 ч.2-1 УК РК служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений либо внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, совершенный сотрудником правоохранительного органа, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016869-politseyskiy-v-aktobe-lishilsya-raboty-i-zvaniya-iz-za-istorii-s-zyatem-kollegi/