Казахстанка подарила чиновнику коврик для йоги и нарвалась на штраф

В Западно-Казахстанской области оштрафовали тренера по йоге за подаренный чиновнику презент. В Антикоре рассказали подробности инцидента, передает издание "Мой город".

Как пишет издание, еще летом руководитель ОО "Академия здорового образа жизни" Маргарита Б. в Уральске проходило празднование международного дня йоги.

Во время церемонии награждения она подарила руководителю управления физической культуры и спорта ЗКО коврик для занятия йогой. Спустя четыре месяца ее вызвали в антикоррупционную службу.

В ведомстве казахстанке заявили, что она совершила правонарушение — вручила подарок госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности.

"Бывший руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров получил подарок — коврик для занятия йогой от Б. Есендияров посчитал действия тренера по йоге неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд.

Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечет штраф в размере 200 МРП. В отношении Б. составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50%", — рассказали в Антикоре.