Казахстанцы смогут добровольно отказаться от оформления кредитов

Мажилисмены приняли поправки, согласно которым казахстанцы смогут оформить добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов. Поправки позволят избежать оформления фиктивных займов мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности".

Представила его депутат Екатерина Смышляева.

"Законопроектом предусматривается предоставление гражданам права на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов", - сказала она.

По ее словам, запрет можно установить в личном кабинете "Электронного правительства". Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов.

"Запрет можно установить в личном кабинете "Электронного правительства". Информацию о добровольном отказе будут учитывать при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов", - уточнила она.

Кроме того, депутатами введен порядок проведения государственного контроля за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите. При этом контролирующим органом является Комитет информационной безопасности МЦРИАП.

Вводится также обязанность собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных. О всех операциях со своими персональными данными граждане узнают посредством сообщений в личном кабинете или СМС.

Поправки направлены на рассмотрение сената.

Напомним, в мае Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки касательно внедрения запрета на оформление онлайн-микрокредитов. В ведомстве сообщали, что за прошлый год поступило более 150 обращений по фактам оформления фиктивных кредитов третьими лицами.

По этой причине была разработана Дорожная карта по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству.

Летом сообщалось, что желающие могут подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов в мобильном приложении eGov mobile либо на портале eGov.kz. Причем сделать это может только сам гражданин.

Отмечалось, что запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.