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Массажное кресло за 900 тысяч тенге появится у полиции ЗКО

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Массажные кресла
Массажные кресла. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

Массажное кресло почти за 900 тысяч тенге покупает ДП Западно-Казахстанской области. Информация об этом появилась в соцсетях. Ее подтвердили в пресс-службе ведомства, передает "Мой город".

На лот обратила внимание общественница Самал Уразгалиева. На своей странице в Facebook она опубликовала скриншот с сайта закупок. Стоимость кресла - 891 694 тенге.

"Департамент полиции ЗКО решил потратить 900 000 тенге бюджетных средств из наших налогов на массажное кресло. У меня вопрос: у кого в кабинете или дома будет стоять это кресло?!" - поинтересовалась общественница.

В пресс-службе ДП региона пояснили, что кресло еще не купили. Однако в соответствии с приказом МВД его приобретут "для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников".

Массажное кресло будет стоять в кабинете психолога и "восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач".

Напомним, летом 2021 года в Казнете обсуждали пост о покупке "крутых" массажных кресел актюбинским полицейским. В ДП региона тогда пояснили, что их приобретали для комнаты психологической диагностики и разгрузки, где специалисты работают с личным составом.

"Комната психологической диагностики и разгрузки - специализированный кабинет, предназначенный для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи сотрудникам по вопросам развития и обучения психологических навыков, а также социально-психологической реабилитации и адаптации. Данные технические характеристики разработаны психологами согласно ГОСТам и стандартам РК. Стоимость кресел составляет от 500 тысяч до 1,5 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043569-massazhnoe-kreslo-za-900-tysyach-tenge-poyavitsya-u-politsii-zko/

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