Мужчина прилетел домой на вертолете в Атырауской области

Житель Атырауской области выехал из дома на поиски скота и пропал сам. Его не было пять дней, а найден он был в соседней Западно-Казахстанской области. Домой мужчина прилетел на вертолете, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

По информации официальной страницы ведомства в Instagram, 28 октября около 12.10 на пульт оператора "102" поступил звонок из службы "101".

Сообщалось, что житель Исатайского района 1976 года рождения 3 дня назад выехал из дома в населенном пункте Айбас на поиски скота на своем мотоцикле и не вернулся.

По данному сообщению сотрудниками следственно-оперативной группы Исатайского районного отдела полиции проведены розыскные мероприятия.

При получении разъяснений от родственников установлено, что пропавший не злоупотреблял алкоголем, имел хорошее состояние здоровья, не состоял ни на каком учете.

Его мотоцикл, у которого закончилось топливо, обнаружили в направлении города Атырау, примерно в 30-40 км от места исчезновения.

В результате двухдневных розыскных мероприятий 30 октября в населенном пункте Жангала Западно-Казахстанской области, расположенном в 270 км от Исатайского района, кинолог обнаружил пропавшего.

"В настоящее время 47-летнего гражданина начальник Исатайского районного отдела полиции Данияр Бимуханов и сотрудники Исатайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям доставили на вертолете в Исатайский район. По словам мужчины, он заблудился и шел одной дорогой, покинув территорию родного района", - отметили в ДП Атырауской области.

Что делать при пропаже человека

На сайте "Электронного правительства" указывается, что при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.