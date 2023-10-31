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Не ходит и не говорит: девочке с эпилепсией из Алматинской области нужен 1 млн тенге на лекарства

Опубликовано:

Маргарита
Маргарита. Фото: из личного архива

Шестилетняя Маргарита из Алматинской области почти всю свою жизнь борется со страшным заболеванием - тяжелой формой эпилепсии, передает корреспондент NUR.KZ.

Беременность мамы проходила легко, ребенок был желанным.

"Вместе с мужем мы ходили на все плановые скрининги, УЗИ, впервые слушали биение ее сердечка. Все всегда было в норме. Я работала на любимой работе до 38-й недели беременности. Ни токсикоза, ни каких других проблем у меня не было.

На 41-й неделе рано утром у меня отошли воды. Ровно в 8 утра я была в роддоме. Оформили документы и сказали ждать, когда начнутся схватки, но их не было практически 1,5 суток. В итоге мне дали стимулирующую таблетку. Роды были очень тяжелыми.

После рождения дочь не закричала сразу. Сразу же ее положили под кислород, а потом и вовсе забрали в реанимацию. Только на следующий день я узнала, что при родах она получила асфиксию и гипоксию головного мозга. На пятые сутки дочь вернули мне, а на девятые - нас выписали домой, назначив массаж и несколько лекарств", - вспоминает мама девочки, Олеся Апандиева.

До полугода Маргарита росла и развивалась как обычный ребенок, но лишь с небольшой задержкой в физическом развитии. Через неделю после того, как ей исполнилось 6 месяцев, у Маргариты случился первый приступ. Тогда ей поставили диагноз "эпилепсия".

Полгода пришлось провести в разных больницах Алматы. Лекарства не помогали, почти каждый приступ заканчивался в реанимации.

Сейчас Маргарите шесть лет. Она очень отстает в развитии из-за частых приступов эпилепсии. Она не ходит, не говорит, не может стоять самостоятельно.

"Противоэпилептические препараты, которые бесплатно выдавала поликлиника, не давали эффекта. Приступы были почти каждый день. И чтобы хоть как-то помочь, нам стали назначать препараты, которые не зарегистрированы в Казахстане и не выдаются на бесплатной основе.

Уже 4,5 года мы покупаем за свой счет препараты, благодаря которым Маргарите значительно лучше. Помимо того, есть еще и траты на лечение и обследование дочери. В семье работает только супруг", - говорит Олеся.

Сейчас на один из препаратов требуется 1 074 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi Gold: 4400 4302 9644 8704

Карта привязана к номеру: +7 747 388 4151

Апандиева Олеся, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043310-ne-hodit-i-ne-govorit-devochke-s-epilepsiey-iz-almatinskoy-oblasti-nuzhen-1-mln-tenge-na-lekarstva/

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