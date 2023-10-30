"Иллюминатор на изоленте": видео с самолетом прокомментировали в Qazaq Air
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На борту самолета Qazaq Air одна из деталей была прикреплена изолентой - пассажир рейса снял увиденное на видео и выложил в Сеть. Авиаперевозчик прокомментировал произошедшее, передает NUR.KZ.
Блогер Сагындык Аташулы заснял на видео деталь иллюминатора, которая едва держится на изоленте. Видео он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.
Ролик был снят во время рейса из Актобе в Астану на борту самолета компании Qazaq Air.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании прокомментировали случившееся.
"22 октября 2023 г во время выполнения рейса на борту DHC-8-400 UP-DH003 один из пассажиров ненамеренно оторвал солнцезащитную шторку в сборе с рамкой. В результате она открепилась от фиксирующей клипсы. Бортпроводники рейса подручными средствами прикрепили шторку иллюминатора. Данная деталь иллюминатора не несет силовую нагрузку и не влияет на герметизацию пассажирского салона, а является эстетической деталью интерьера", - сообщили по данному поводу в компании.
Как подчеркнул авиаперевозчик, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало.
Деталь была отремонтирована, как только самолет прибыл в Астану, отметили в Qazaq Air.
"Приносим свои извинения перед пассажирами за доставленные неудобства", - добавили в компании.
Отметим, согласно официальному сайту авиаперевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств. Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:
- Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда.
- Алматы – Кокшетау, Кызылорда.
- Актобе — Атырау, Уральск.
- Туркестан — Актобе.
- Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043233-illyuminator-na-izolente-video-s-kazahstanskim-samoletom-prokommentirovali-v-qazaq-air/