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"Иллюминатор на изоленте": видео с самолетом прокомментировали в Qazaq Air

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Деталь самолета прикреплена изолентой
Деталь самолета прикреплена изолентой. Кадр из виlео: tiktok.com/@showmansaga

На борту самолета Qazaq Air одна из деталей была прикреплена изолентой - пассажир рейса снял увиденное на видео и выложил в Сеть. Авиаперевозчик прокомментировал произошедшее, передает NUR.KZ.

Блогер Сагындык Аташулы заснял на видео деталь иллюминатора, которая едва держится на изоленте. Видео он опубликовал в своем TikTok-аккаунте.

Ролик был снят во время рейса из Актобе в Астану на борту самолета компании Qazaq Air.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе компании прокомментировали случившееся.

"22 октября 2023 г во время выполнения рейса на борту DHC-8-400 UP-DH003 один из пассажиров ненамеренно оторвал солнцезащитную шторку в сборе с рамкой. В результате она открепилась от фиксирующей клипсы. Бортпроводники рейса подручными средствами прикрепили шторку иллюминатора. Данная деталь иллюминатора не несет силовую нагрузку и не влияет на герметизацию пассажирского салона, а является эстетической деталью интерьера", - сообщили по данному поводу в компании.

Как подчеркнул авиаперевозчик, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожало.

Деталь была отремонтирована, как только самолет прибыл в Астану, отметили в Qazaq Air.

"Приносим свои извинения перед пассажирами за доставленные неудобства", - добавили в компании.

Отметим, согласно официальному сайту авиаперевозчика, Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, созданная АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для повышения безопасности и доступности межрегионального авиасообщения в Казахстане и приграничных территориях соседних государств. Маршрутная сеть Qazaq Air включает следующие направления:

  1. Астана – Алматы, Шымкент, Жезказган, Актобе, Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Туркестан, Кызылорда.
  2. Алматы – Кокшетау, Кызылорда.
  3. Актобе — Атырау, Уральск.
  4. Туркестан — Актобе.
  5. Международные рейсы в Омск, Екатеринбург из Астаны, в Казань и Баку из Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043233-illyuminator-na-izolente-video-s-kazahstanskim-samoletom-prokommentirovali-v-qazaq-air/

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