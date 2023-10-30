Как выглядит новый мост по проспекту Тауелсиздик и чем он поможет астанчанам (видео)

В Астане открыли новый мост про проспекту Тауелсиздик. В столичном акимате показали снятые кадры моста, а также рассказали, как он разгружает движение по городу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Столичный акимат в Telegram-канале сообщил, что новый мост по проспекту Тауелсиздик уже пользуется большим спросом среди горожан – он позволяет значительно улучшить ситуацию на загруженных участках.

Теперь, например, проспект Мангилик Ел разгружается на 20%, улица Сарайшык и мост Улы Дала – на 15%. Активизируется трафик по улице Керей-Жанибек хандар, а также проспектам Аль-Фараби и Улы Дала.

Новое сооружение связывает районы Есиль и Алматы. Еще обеспечивает дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем и другими районами города.

Ранее в акимате Астаны сообщали, что мост откроют 30 октября, с 25 октября на нем проводились испытания. Также там рассказали, что сооружение восьмиполосное: четыре в одну сторону, четыре в другую. И хотя мост уже открыт, его благоустройство завершат только весной.

Напомним, что о новом мосте по проспекту Тауелсиздик в Астане стало известно еще три года назад – строительство стартовало в ноябре 2021 года.