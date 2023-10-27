Замдиректора школы лишился работы из-за видео с учеником в Акмолинской области
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В Акмолинской области уволили заместителя, который грубо обращался с учеником - педагог ругал и толкал ученика, которой поймали за курением электронной сигареты, передает NUR.KZ.
Соответствующий видеоролик опубликовала Instagram-страница astanovka98.
На кадрах видно, как учитель довольно грубо разговаривает с ребенком, пойманном на курении. Во время разговора педагог также несколько раз грубо толкает ученика.
"Мужчина предлагал ребенку решить все "по понятиям" и угрожал "оформить" его", - говорится в субтитрах на видео.
Управление образования Акмолинской области прокомментировало ситуацию в комментариях к посту.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 27 октября в Целиноградском районе.
"По данному факту было проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что во время перемены ученики 7, 9, 10 классов пришли в спортзал, чтобы поиграть в волейбол.
Учитель физической культуры при входе в спортзал увидела, что ученик 7 класса курит электронные сигареты. Педагог, забрав электронную сигарету, сразу же вызвала заместителя директора по воспитательной работе Б. М. для проведения профилактической беседы с учеником.
В ходе беседы ученик признался, что, действительно, курил в спортзале. Данный ответ ученика сильно возмутил заместителя директора, который, не сдержав эмоции, так негативно отреагировал", - пояснили в управлении.
С детьми, родителями и педсоставом школы проведена беседа.
После разбирательства законный представитель ученика отказался от претензий к заместителю директора.
"Вместе с тем, данный случай был рассмотрен на заседании Совета по педагогической этике школы, где принято решение об увольнении Б.М., согласно пункта 14 статьи 52 Трудового Кодекса РК", - заключили в ведомстве.
На видеоролик также отреагировал Департамент полиции Акмолинской области.
"Материал по факту неправомерных действий преподавателя зарегистрирован в книге учета информации Отдела полиции Целиноградского района. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.
Добавим, что в статье 52 Трудового кодекса РК приводятся основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Так, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях:
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- несоответствия работника требованиям к профессиональной деятельности, установленным законами Республики Казахстан;
- совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, а также использующего свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Более подробно ознакомиться со всеми основаниями можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042895-zamdirektora-shkoly-lishilsya-raboty-iz-za-video-s-uchenikom-v-akmolinskoy-oblasti/