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Замдиректора школы лишился работы из-за видео с учеником в Акмолинской области

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Учитель указывает ученику на ошибки
Учитель и ученик. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области уволили заместителя, который грубо обращался с учеником - педагог ругал и толкал ученика, которой поймали за курением электронной сигареты, передает NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовала Instagram-страница astanovka98.

На кадрах видно, как учитель довольно грубо разговаривает с ребенком, пойманном на курении. Во время разговора педагог также несколько раз грубо толкает ученика.

"Мужчина предлагал ребенку решить все "по понятиям" и угрожал "оформить" его", - говорится в субтитрах на видео.

Управление образования Акмолинской области прокомментировало ситуацию в комментариях к посту.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 27 октября в Целиноградском районе.

"По данному факту было проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что во время перемены ученики 7, 9, 10 классов пришли в спортзал, чтобы поиграть в волейбол.

Учитель физической культуры при входе в спортзал увидела, что ученик 7 класса курит электронные сигареты. Педагог, забрав электронную сигарету, сразу же вызвала заместителя директора по воспитательной работе Б. М. для проведения профилактической беседы с учеником.

В ходе беседы ученик признался, что, действительно, курил в спортзале. Данный ответ ученика сильно возмутил заместителя директора, который, не сдержав эмоции, так негативно отреагировал", - пояснили в управлении.

С детьми, родителями и педсоставом школы проведена беседа.

После разбирательства законный представитель ученика отказался от претензий к заместителю директора.

"Вместе с тем, данный случай был рассмотрен на заседании Совета по педагогической этике школы, где принято решение об увольнении Б.М., согласно пункта 14 статьи 52 Трудового Кодекса РК", - заключили в ведомстве.

На видеоролик также отреагировал Департамент полиции Акмолинской области.

"Материал по факту неправомерных действий преподавателя зарегистрирован в книге учета информации Отдела полиции Целиноградского района. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в полиции.

Добавим, что в статье 52 Трудового кодекса РК приводятся основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Так, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях:

  • несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
  • несоответствия работника требованиям к профессиональной деятельности, установленным законами Республики Казахстан;
  • совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные ценности, а также использующего свое служебное положение в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод для себя или других лиц, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
  • совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.

Более подробно ознакомиться со всеми основаниями можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042895-zamdirektora-shkoly-lishilsya-raboty-iz-za-video-s-uchenikom-v-akmolinskoy-oblasti/

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