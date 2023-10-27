Почти до конца октября ограничат движение по Бурундайскому шоссе в Алматы

В Алматы с 28 по 30 октября ограничат движение по Бурундайскому шоссе для завершения прокладки водопроводных сетей, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, движение для транспорта планируется перекрыть в обе стороны в Алатауском районе от улицы Барыс до улицы Жаужурек.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время восстановления асфальтобетонного покрытия", – пояснили в акимате.

В ведомстве добавили, что, таким образом, будет завершена прокладка 3,8 км сетей водопровода и 4,6 км канализационной сети. Всего проектом будут охвачены 2,5 тыс. жителей Алатауского района, которые будут подключены к центральному водоснабжению. Ранее они пользовались услугами частной компании.

"Просим отнестись с пониманием к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка. (Маршруты автобусов №10, №124, №81)", – отметили в городском акимате.

Схема перекрытого участка: t.me/AlmatyJoly

Напомним, движение по съезду №8 вдоль Кульджинского тракта перекрыли до 7 ноября для переустройства инженерных сетей.

Также ранее в Алматы ограничили движение по дороге от Медеу до Шымбулака из-за необходимости ликвидации последствий камнепада.