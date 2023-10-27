"Мы верим в своего ребенка": семья из Алматы ищет 1,5 млн тенге на реабилитацию сына с ДЦП

8-летний Дидар из Алматы - третий и долгожданный ребенок в семье. К сожалению, он родился с ДЦП, последствия которого родители пытаются исправить, возя ребенка на реабилитацию, передает NUR.KZ.

"Мы ждали с нетерпением прибавления. На УЗИ нам говорили, что будет мальчик. Моя беременность проходила хорошо, но начались преждевременные роды. Роды были сложными, ребенок получил сильную гипоксию.

На приеме у невропатолога сказали, что из-за сильной гипоксии есть подозрение на ДЦП у сына. К огромному сожалению, к 6 месяцам этот диагноз подтвердился. Было столько слез, разочарования. Но нам с супругом пришлось собраться и начать лечение", - говорит мама мальчика, Шолпан Мырзабекова.

Дидара постоянно мучают боли, говорит мама, но есть улучшения - мальчик стал держать голову.

"Нам нельзя останавливаться. Ради восстановления Дидара я уволилась с работы, в семье работает только супруг. Основное лечение мы получаем в виде ЛФК, массажа, остеопатии и логопеда. Скоро Дидару идти в школу, мы усиленно занимаемся с дефектологом. Даже небольшие изменения дают нам силы двигаться дальше.

Так как лечение мы постоянно получаем на платной основе, финансы нашей семьи исчерпаны. Я обращаюсь ко всем за помощью. Мы верим в своего ребенка и очень его любим. Прошу от имени нашей семьи поддержать и помочь со сбором на реабилитацию в центр "Территория успеха". Здесь мы можем получить все необходимые занятия", - заключила мама.

Сумма сбора составляет 1 530 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 0611 6946

Номер привязан к карте: +7 707 929 10 57

Sholpan Myrzabekova

ИИН 780926400715

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