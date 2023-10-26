19-летний парень две недели назад вышел из дома и пропал в Шымкенте
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13 октября вышел из дома в Шымкенте и до сих пор не вернулся 19-летний Ербол Ермухамбет. С заявлением в полицию обратилась его родственница, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 15 октября в УП Абайского района поступило сообщение о без вести пропавшем парне.
По словам родственницы, Ербол Ермухамбет 2004 года рождения вышел из дома в неизвестном направлении 13 октября примерно в 00.30 и не вернулся.
На поиск и установление местонахождения молодого человека задействован весь личный состав ДП Шымкента.
Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.
Был одет в синий спортивный костюм, черные кроссовки, черную кожаную куртку.
"Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефону 102", - обратились стражи порядка.
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042650-19-letniy-paren-dve-nedeli-nazad-vyshel-iz-doma-i-propal-v-shymkente/