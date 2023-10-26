Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

19-летний парень две недели назад вышел из дома и пропал в Шымкенте

Опубликовано:

Ербол Ермухамбет
Ербол Ермухамбет. Фото: polisia.kz

13 октября вышел из дома в Шымкенте и до сих пор не вернулся 19-летний Ербол Ермухамбет. С заявлением в полицию обратилась его родственница, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 15 октября в УП Абайского района поступило сообщение о без вести пропавшем парне.

По словам родственницы, Ербол Ермухамбет 2004 года рождения вышел из дома в неизвестном направлении 13 октября примерно в 00.30 и не вернулся.

На поиск и установление местонахождения молодого человека задействован весь личный состав ДП Шымкента.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.

Был одет в синий спортивный костюм, черные кроссовки, черную кожаную куртку.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефону 102", - обратились стражи порядка.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042650-19-letniy-paren-dve-nedeli-nazad-vyshel-iz-doma-i-propal-v-shymkente/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.