19-летний парень две недели назад вышел из дома и пропал в Шымкенте

13 октября вышел из дома в Шымкенте и до сих пор не вернулся 19-летний Ербол Ермухамбет. С заявлением в полицию обратилась его родственница, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 15 октября в УП Абайского района поступило сообщение о без вести пропавшем парне.

По словам родственницы, Ербол Ермухамбет 2004 года рождения вышел из дома в неизвестном направлении 13 октября примерно в 00.30 и не вернулся.

На поиск и установление местонахождения молодого человека задействован весь личный состав ДП Шымкента.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.

Был одет в синий спортивный костюм, черные кроссовки, черную кожаную куртку.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефону 102", - обратились стражи порядка.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.