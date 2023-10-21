"Сжигают бинты и шприцы": карагандинцы пожаловались на завод по сжиганию медицинских отходов

Свыше 700 жителей нескольких улиц частного сектора в Караганде просят перенести мусоросжигающий завод за пределы города. В нем уничтожают медотходы, что тревожит местных.

Жители города считают, что дым от завода наносит вред здоровью, передает телеканал "Астана".

"Открываем окна - дустом воняет. Прям вонища здесь. Сжигают там и бинты, и шприцы и говорят, руки-ноги. Да и с онкологии везут и тубдиспансеров все довезут. А расстояние здесь 530 метров до нашего дома, а там есть ближайшие дома, которые расположены 430 метров", - жалуется карагандинка Мария Найман.

По словам местных жителей, когда строили этот завод в черте города, а это было несколько лет назад, никто не интересовался их мнением. Горожане заявили, что их просто поставили перед фактом.

"Никто не против здесь этого завода на самом деле, это абсолютно нужная вещь для города. Куда-то медицинские отходы нужно. С этим согласны. Но, конечно, это не в черте города, не 400 метров до ближайшего дома это делать", - заявил карагандинец Александр Чирясов.

С претензиями местны не согласны в руководстве предприятия - там заявляют, что вся утилизация происходит по стандарту. Газы после сжигания нейтрализуются щелочным раствором, и воздух в округе не портиться, утверждает директор. Останков в печах нет, так как их утилизируют иначе.

Кроме того, руководство завода уверена, что дымом Михайловку могли заполнить и другие предприятия - нужно провести проверки.

"Мы сжигаем медицинские отходы туда входит пластик, бумага, тестер полистирол, не работал термоаппарат, температуру который меряет. Была нарушена герметичность самой установки. Но это такой показатель не дает, чтоб 500 метров отсюда человека беспокоить. Да и выбросы чуть-чуть больше допустимого. Минимально. Только на одном участке. Эту ошибку мы исправили, черный дым, который вы видели. Ну, это еще с какой стороны посмотреть, ведь его увеличили в 8 раз", - высказался по этому поводу исполнительный директор предприятия Заза Берадзе.

Однако департамент экологии все же провел проверку после жалоб местных жителей и выявил нарушения.

"По результатам инструментальных замеров лаборатории были выявлены нарушения по взвешенным частицам. Были также выявлены превышения по эксплуатации печи. Департаментом экологии по Карагандинской области было выдано предписание об устранении выявленных нарушений ТОО "Утилизация ЛТД" до 15 ноября", - заявил государственный экологический инспектор департамента Адилет Коянбаев.

В настоящее время жители готовят обращения в прокуратуру и в суд - они намерены потребовать переноса завода.