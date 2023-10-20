Антитеррористические учения начались в Алматы: полиция обратилась к горожанам

В пятницу, 20 октября, на территории городской клинической больницы №8 в Алматы пройдут антитеррористические учения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Учения будут проводиться с 06:00 до 14:00.

Как пояснили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, цель учений – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

"Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении, обезвреживание взрывных устройств, а также освобождение заложников и нейтрализации террористов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничений.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - добавили в правоохранительных органах.

Здесь также напомнили, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Напомним, в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны. В Алматы в последний раз они проводились весной этого года на территории торгово-развлекательного центра.