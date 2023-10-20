Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Антитеррористические учения начались в Алматы: полиция обратилась к горожанам

Опубликовано:

Сотрудник полиции
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В пятницу, 20 октября, на территории городской клинической больницы №8 в Алматы пройдут антитеррористические учения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Учения будут проводиться с 06:00 до 14:00.

Как пояснили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, цель учений – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

"Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в террористическом отношении, обезвреживание взрывных устройств, а также освобождение заложников и нейтрализации террористов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничений.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать спокойствие и меры безопасности, выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", - добавили в правоохранительных органах.

Здесь также напомнили, что, согласно статье 443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Напомним, в Казахстане действует Антитеррористический центр, руководителем которого является председатель КНБ Ермек Сагинбаев.

Как сообщается на официальном сайте центра, Антитеррористический центр является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым при уполномоченном органе в сфере координации противодействия терроризму, в целях создания, поддержания и развития условий, необходимых и достаточных для эффективного противодействия терроризму в Казахстане, в том числе для обеспечения согласованности действий государственных органов и органов местного самоуправления в этой сфере.

Антитеррористические учения периодически проводятся во всех регионах страны. В Алматы в последний раз они проводились весной этого года на территории торгово-развлекательного центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041801-antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-bolnitse-v-almaty-politsiya-obratilas-k-gorozhanam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.