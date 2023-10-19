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Нет бассейна: Досаев раскритиковал строящийся спорткомплекс в одном из районов Алматы

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Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: t.me/almaty_akimat

Аким Алматы Ерболат Досаев проверил ход строительства нового спорткомплекса в Алатауском районе. Он запретил принимать объект в текущем состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) площадью более 3 тыс. квадратных метров в микрорайоне Зерделі Алатауского района. Главе города представили спортивный зал, помещения для секционных занятий.

Однако Досаев указал руководителю управления спорта на отсутствие бассейна в проекте. Аким заявил, что помещение для бассейна должно быть предусмотрено во всех последующих ФОКах.

"По итогам посещения нового ФОКа аким Алматы запретил принимать объект в текущем состоянии. Глава города обратил внимание руководства управления строительства на нерациональное использование площадей: планировка помещений должна быть пересмотрена таким образом, чтобы посетителям было комфортно находиться в общих зонах и посещать занятия. Также Ерболат Досаев поручил предусмотреть в проекте удобства для маломобильных групп граждан", – сообщили представители акимата в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что строительство этого спорткомплекса было начато подрядной организацией ТОО "КАПСТРОЙГРУПП-Т" еще в августе 2021 года. Однако в связи с подорожанием строительных материалов работы были приостановлены в конце 2021 года и возобновлены после корректировки проекта летом 2022 года.

Кроме того, сегодня Досаев в рамках рабочего объезда ознакомился с принимаемыми мерами по решению проблем по водопроводным и канализационным сетям в мкр. 14-я территория, а также проверил ход работ по строительству сквера в микрорайоне Карасу Алатауского района.

Напомним также, что в прошлом году аким Алматы раскритиковал дорожную инфраструктуру города и дорожные ограждения. Теперь, как ожидается, в городе не будут окрашивать ограждения, а вместо этого перейдут на долговечные материалы. Подверг критике градоначальник и светофоры мегаполиса, потребовав ускорить их модернизацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041782-net-basseyna-dosaev-raskritikoval-stroyaschiysya-sportkompleks-v-odnom-iz-rayonov-almaty/

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