"Ржавые и выцветшие стойки": Досаев раскритиковал дорожную инфраструктуру в Алматы

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы раскритиковал дорожную инфраструктуру города и дорожное ограждение. Теперь, как ожидается, в городе не будут окрашивать ограждения, вместо этого перейдя на долговечные материалы. Подверг критике градоначальник и светофоры мегаполиса, потребовав ускорить их модернизацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня состоялось совещание по развитию дорожной инфраструктуры города под председательством Ерболата Досаева.

В ходе мероприятия были озвучены планы акимата на 2022 год: строительство транспортных развязок, пробивка улиц, строительство дорог, проведение среднего и текущего ремонта, а также организация дорожного движения.

В акимате отмечают, что на сегодня используемые для строительства и ремонта дорог материалы не выдерживают возросшую нагрузку, из-за чего случаются дефекты – наплывы, колейности, трещины – даже во время гарантийного периода эксплуатации.

Фото: акимат Алматы

В ходе проверки Национальным центром качества дорожных активов по Алматы были выявлены нарушения технологий производства работ. Глава города поручил подрядным организациям устранить выявленные нарушения в рамках гарантийных обязательств за счет собственных средств.

Кроме того, ожидается, что теперь Центр качества дорожных активов будет оценивать не только магистральные дороги, но и второстепенные, внутриквартальные и внутридовомые территории. При необходимости на это будет увеличено финансирование.

Также Досаев подверг критике состояние дорожных знаков и конструкций, которые имеют неухоженный внешний вид и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии – ржавые и выцветшие стойки, разрушающиеся конструкции дорожного ограждения.

Фото: акимат Алматы

"Главой города поручено рассмотреть возможность перехода на передовые технологии и современные материалы, которые уже активно применяются в мире, например, использовать битум на основе полимера", – сообщили в акимате.

Отмечается, что практика постоянной покраски неэффективна и затратна, а потому подрядчикам поручено было перейти на современные долговечные материалы, оцинкованнные металлические изделия.

Градоначальник также потребовал ускорить работы по реализации второго этапа модернизации светофорных объектов, которые тоже находятся в неудовлетворительном состоянии.

Решения по совершенствованию стандартов и методов для повышения качества строительных работ акиму должны предоставить до 16 мая текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965600-rzhavye-i-vytsvetshie-stoyki-dosaev-raskritikoval-dorozhnuyu-infrastrukturu-v-almaty/