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Антитеррористические учения проведены в ВКО

Опубликовано:

Полицейские с оружием в руках
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Плановые антитеррористические учения провели в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом региона.

В ходе учения были отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях были предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Стоит отметить, что аналогичные учения до этого проводились в Риддере, в районе Алтай и в Зайсанском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041771-antiterroristicheskie-ucheniya-provedeny-v-vko/

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