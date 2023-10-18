Антитеррористические учения проведены в ВКО

Плановые антитеррористические учения провели в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с терроризмом региона.

В ходе учения были отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях были предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Стоит отметить, что аналогичные учения до этого проводились в Риддере, в районе Алтай и в Зайсанском районе.