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Мальчику из многодетной семьи из Алматы нужен вертикализатор, чтобы встать на ноги

Опубликовано:

Адильхан
Адильхан. Фото: из личного архива

9-летний Адильхан из Алматы - четвертый ребенок из пяти в семье. Он родился в срок и все было в порядке, но через шесть дней после выписки из роддома его кожа пожелтела, передает NUR.KZ.

Педиатр порекомендовала принимать солнечные ванны, но солнца было недостаточно в феврале.

"У Адильхана ДЦП тяжелой степени. Но в Алматы нам не ставили точный диагноз. Начались мои бессонные ночи. В пять месяцев я повезла своего ребенка в Астану в надежде, что там нам помогут, но, увы, ему не могли даже поставить точный диагноз.

Я познакомилась с одной женщиной, которая посоветовала поехать с Адильханом в Китай. Я попросила помощи у родственников и мы полетели на две недели в Урумчи, где и поставили диагноз "ДЦП".

В Китай мы летали на реабилитацию четыре раза. У Адильхана были улучшения: ему остановили слюнотечение, он начал самостоятельно держать голову, интеллект был сохранен. Но на дальнейшую реабилитацию в Китае не осталось средств. Я продолжала лечить ребенка, приглашала инструкторов по ЛФК на дом, ходили к логопеду", - говорит мама мальчика, Гульжан Асанжанова.

Сейчас Адильхану 9 лет. Ему уже дважды внедрили коллагеновые нити, после которых сначала было улучшение, а затем - откат. Мальчик страдал сильными болями и не мог спать из-за этого. Сейчас он не может самостоятельно сидеть, ходить, к тому же, у него выявили вывих правого бедра.

"Ортопед сказал, чтобы он днем и ночью не снимал шину. Ножки должны быть правильно зафиксированы. В декабре 2022 года Адильхану сделали операцию, чтобы убрать спастику в ножках, но после операции доктор сказал, что ему нужна усиленная реабилитация - ЛФК и вертикализатор. 

В нем он должен стоять по 2-3 часа в день. Сыну в реабилитационном центре подобрали вертикализатор, который подходит по размеру. На данный момент я не могу самостоятельно приобрести вертикализатор, так как покупаю много лекарств, плачу за занятия дефектологов, ЛФК и реабилитацию.

Прошу неравнодушных людей помочь моему малышу, чтобы облегчить его состояние", - говорит мама.

Стоимость вертикализатора составляет 1 195 600 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6315 1704

Тел.: +7 777 216 10 98, Гульжан Асанжанова, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041754-malchiku-iz-mnogodetnoy-semi-iz-almaty-nuzhen-vertikalizator-chtoby-vstat-na-nogi/

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