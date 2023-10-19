Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя, передает NUR.KZ cо ссылкой на .

"Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – написал Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, что по информации на сайте МЧС РК, указом первого президента РК от 19 октября 1995 года № 2541 "О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан" был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям – как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны страны.

День образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем спасателя.

Отмечается, что, начиная с 1995 года система гражданской защиты, претерпевала существенные изменения. В рамках совершенствования структуры центральных исполнительных органов, ГКЧС был преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем в Агентство, Министерство, Комитет по ЧС МВД и в 2020 году указом президента реорганизовано Министерство по ЧС.

В этом году органам гражданской защиты исполнилось 28 лет.