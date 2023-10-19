Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником

Опубликовано:

Пожарные на месте возгорания
Спасатели на месте ЧП. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя, передает NUR.KZ cо ссылкой на аккаунт президента в соцсети X.

"Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" – написал Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, что по информации на сайте МЧС РК, указом первого президента РК от 19 октября 1995 года № 2541 "О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан" был образован Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям – как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны страны.

День образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты – Днем спасателя.

Отмечается, что, начиная с 1995 года система гражданской защиты, претерпевала существенные изменения. В рамках совершенствования структуры центральных исполнительных органов, ГКЧС был преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а затем в Агентство, Министерство, Комитет по ЧС МВД и в 2020 году указом президента реорганизовано Министерство по ЧС.

В этом году органам гражданской защиты исполнилось 28 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041647-tokaev-pozdravil-sotrudnikov-organov-grazhdanskoy-zaschity-c-dnem-spasatelya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.