Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Кто-то меня раздевал": очередной отрывок из учебника по литературе озадачил казахстанцев

Опубликовано:

Девочка сидит за партой с учебником
Девочка с учебником. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети казахстанцы начали обсуждать отрывок из учебника по литературе за 2 класс о мальчике и его сестре. Содержание учебника прокомментировали в Минпросвещения, передает NUR.KZ.

Пост с отрывком из учебника, который прислали казахстанские родители, появился в Instagram-сообществе taldykorganec_kolesa.

"В учебнике "Литературное чтение" для второго класса можно найти весьма странное произведение для детей. Впрочем, прочитайте сами, поймете", – говорится в подписи к публикации.

В выделенном фрагменте текста повествование ведется от лица мальчика, который рассказывает, что уснул на полу, а проснулся от того, что его кто-то раздевал.

"Я уснул на полу возле кровати. Проснулся от того, что кто-то меня раздевал. Я сделал вид, что сплю. Сестра целовала меня и говорила ласковые слова.

Я обнял сестру, слезы катились с моих глаз. Я прижался к сестре, рыдал, всхлипывал то ли от радости, то ли от горя. Я и сам не мог понять. Моя сестра плакала со мной.

Я был счастлив", – значится в тексте рассказа.

Пользователи в комментариях возмутились содержанием учебника.

"Бред", "Что это было? Куда катимся?", "Если внимательно прочитать все учебники наших детей, то волосы покинут наши головы", – заявили подписчики.

Однако были и те, кто отметил, что ничего особенного в отрывке нет.

"Каждый думает по мере своей испорченности. Отец отругал сына, сестра успокоила ничего тут такого, чтобы обсуждать в соцсетях!" – указали в комментариях.

Отрывок из учебника прокомментировали в пресс-службе Минпросвещения.

Отмечается, что данный рассказ изучается в разделе "Моя семья и друзья" тема "Семейные традиции" и предназначен для детей школьного возраста.

"В рассказе описываются поступки и размышления главного героя мальчика Ерке. Автор ставит героя в разные жизненные ситуации и как бы наблюдает со стороны", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что Джумагельдинова Дария Тукеновна – известный казахстанский автор детских стихотворений, сказок, пьес и прозы для детей.

"Отрывок "Ссора с отцом" был включен в содержание учебника в 2017 году согласно типовой учебной программе (приказ МОН РК от 21.07.2016 г. №463).

Учебник, так же как и альтернативные учебники других издательств, прошел 2 этапа научно-педагогической экспертизы, апробацию в 30 пилотных школах, общественное обсуждение на сайте Центра экспертизы и среди педагогов во всех областях страны", – отметили в Минпросвещения.

Как пишет газета "Казахстанская правда", Дария Джумагельдинова родилась в Темиртау, а сейчас живет в Астане. Многодетная мама, имеет пятерых детей.

Писать она начала в 50 лет. Диапазон ее творчества широк и разнообразен: стихи для детей, сказки и фэнтези, юмористические рассказы, миниатюры, новеллы, психологическая проза. Также она является членом российского Союза писателей.

Напомним, ранее казахстанцев озадачил рассказ про верблюда, который "нюхал рельсы и линял". Отрывок был включен в учебник по литературе за 3 класс.

Тогда в Минпросвещения также комментировали ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041578-kto-to-menya-razdeval-ocherednoy-otryvok-iz-uchebnika-po-literature-ozadachil-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.