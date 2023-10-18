"Кто-то меня раздевал": очередной отрывок из учебника по литературе озадачил казахстанцев

В Сети казахстанцы начали обсуждать отрывок из учебника по литературе за 2 класс о мальчике и его сестре. Содержание учебника прокомментировали в Минпросвещения, передает NUR.KZ.

Пост с отрывком из учебника, который прислали казахстанские родители, появился в Instagram-сообществе taldykorganec_kolesa.

"В учебнике "Литературное чтение" для второго класса можно найти весьма странное произведение для детей. Впрочем, прочитайте сами, поймете", – говорится в подписи к публикации.

В выделенном фрагменте текста повествование ведется от лица мальчика, который рассказывает, что уснул на полу, а проснулся от того, что его кто-то раздевал.

"Я уснул на полу возле кровати. Проснулся от того, что кто-то меня раздевал. Я сделал вид, что сплю. Сестра целовала меня и говорила ласковые слова.

Я обнял сестру, слезы катились с моих глаз. Я прижался к сестре, рыдал, всхлипывал то ли от радости, то ли от горя. Я и сам не мог понять. Моя сестра плакала со мной.

Я был счастлив", – значится в тексте рассказа.

Пользователи в комментариях возмутились содержанием учебника.

"Бред", "Что это было? Куда катимся?", "Если внимательно прочитать все учебники наших детей, то волосы покинут наши головы", – заявили подписчики.

Однако были и те, кто отметил, что ничего особенного в отрывке нет.

"Каждый думает по мере своей испорченности. Отец отругал сына, сестра успокоила ничего тут такого, чтобы обсуждать в соцсетях!" – указали в комментариях.

Отрывок из учебника прокомментировали в пресс-службе Минпросвещения.

Отмечается, что данный рассказ изучается в разделе "Моя семья и друзья" тема "Семейные традиции" и предназначен для детей школьного возраста.

"В рассказе описываются поступки и размышления главного героя мальчика Ерке. Автор ставит героя в разные жизненные ситуации и как бы наблюдает со стороны", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что Джумагельдинова Дария Тукеновна – известный казахстанский автор детских стихотворений, сказок, пьес и прозы для детей.

"Отрывок "Ссора с отцом" был включен в содержание учебника в 2017 году согласно типовой учебной программе (приказ МОН РК от 21.07.2016 г. №463).

Учебник, так же как и альтернативные учебники других издательств, прошел 2 этапа научно-педагогической экспертизы, апробацию в 30 пилотных школах, общественное обсуждение на сайте Центра экспертизы и среди педагогов во всех областях страны", – отметили в Минпросвещения.

Как пишет газета "Казахстанская правда", Дария Джумагельдинова родилась в Темиртау, а сейчас живет в Астане. Многодетная мама, имеет пятерых детей.

Писать она начала в 50 лет. Диапазон ее творчества широк и разнообразен: стихи для детей, сказки и фэнтези, юмористические рассказы, миниатюры, новеллы, психологическая проза. Также она является членом российского Союза писателей.

Напомним, ранее казахстанцев озадачил рассказ про верблюда, который "нюхал рельсы и линял". Отрывок был включен в учебник по литературе за 3 класс.

Тогда в Минпросвещения также комментировали ситуацию.