"Нюхал рельсы и линял": содержание учебника по литературе озадачило Казнет

В Сети появилось видео, на котором женщина показывает странный отрывок из учебника по "Литературному чтению" за 3 класс. Ситуацию прокомментировали в Минпросвещения, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instargam-сообществе qazaqstan_live.

Автор видео демонстрирует страницу из школьного учебника по “Литературному чтению”. Она зачитывает вслух предложение из рассказа “Весной”.

"Весенний верблюд нюхал рельсы и линял ", – читает она. Женщина несколько раз повторяет некоторые слова, акцентируя на них внимание, а также задается вопросом, как можно было такое написать.

В комментариях многие пользователи возмутились таким содержанием учебника.

"И это наше образование. Куда смотрит министерство образования? Или они все там нюхает рельсы", "Боюсь представить зимнего, летнего и осеннего верблюда", "А что, верблюды бывают сезонные? Что там министры нюхают, я не пойму", – написали некоторые из них.

Однако другие отметили, что это рассказ советского писателя, и ничего странного в художественном тексте нет.

В пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что автор этого рассказа – Геннадий Снегирев. Данный текст включался и в учебники по литературе прошлых лет.

"Отрывок из рассказа Геннадия Снегирева "Весной", представленный в публикации, взят из учебника "Литературное чтение" для учащихся 3 класса общеобразовательных школ, разработанный издательством "Алматыкітап баспасы" (авторы Н.В. Регель, О.И.Труханова, Е.В. Богатырева, Р.А.Бучина, Е.Э. Штукина).

Данный рассказ был ранее в учебниках 2002, 2009 годов. Последний раз учебник был разработан в 2017 году в соответствии с требованиями ГОСО и типовой учебной программой по предмету "Русский язык и литература" для 2-4 классов уровня начального образования для школ с русским языком обучения, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2016 года №266.

Это произведение изучается в разделе "Живая природа", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что в 2018 году в содержание типовой учебной программы были внесены изменения (приказ Министра образования и науки РК от 10 мая 2018 г. №199), где в базовом содержании для 3 класса, предлагались для чтения рассказы Геннадия Снегирева по выбору.

"В данное время в типовую учебную программу вносятся коррективы и учебник будет переиздан", – добавили представители Минпросвещения.

По данным с сайта Ивановской областной библиотеки, Геннадий Яковлевич Снегирев – классик детской литературы, автор 150 книг, изданных 50-миллионным тиражом в Советском Союзе, в Японии, Франции, Германии, Америке и других странах.

"По рассказам Г. Снегирева в букварях, хрестоматиях и учебниках, учатся дети. Его писательский язык сравнивают с языком детских рассказов Л. Толстого, ставят в один ряд с М. Пришвиным, Е. Чарушиным, Б. Житковым", – отметили специалисты.