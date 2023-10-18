В Алматы лидеры религиозных конфессий обсудили вопросы борьбы с лудоманией

Только за первый квартал текущего года затраты казахстанцев на азартные игры превысили 100 миллиардов тенге. Это в 70 раз больше, чем траты на услуги библиотеки, и в 50 раз больше, чем на творчество и искусство. Об этом сегодня на круглом столе, приуроченном к Дню духовного согласия, заявил руководитель управления по делам религии города Алматы Нурлан Кикимов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Алматы состоялся круглый стол на тему "Религии на страже общественного равновесия: борьба с игровой зависимостью", где собрались лидеры разных религиозных конфессий, представители государственных органов и неправительственных организаций, ведущие эксперты из разных областей и представители специализированных реабилитационных центров.

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы и стратегии по борьбе и профилактике игровой зависимости в Казахстане. Так, по словам руководителя Управления по делам религий города Алматы Нурлана Кикимова, данная проблема является острой, поэтому важно, чтобы в ее решении были задействованы представители духовенства страны.

Глава государства отметил, что одной из больших проблем является игромания. Мы собрались, чтобы обсудить с вами дальнейшие пути и решения этой проблемы. Хотел бы остановиться на масштабах. Согласно информации по официальным статистическим данным, объем услуг азартных игр и заключения пари в 2022 году вырос в 40 раз по сравнению с 2019 годом.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

Только за первый квартал года затраты населения в этой сфере превысили 100 миллиардов тенге. Это в 70 раз больше, чем было потрачено на услуги библиотеки, 50 раз больше, чем на творчество и искусство, 5 раз больше, чем на IT-услуги, в 2 раза больше, чем на операции с недвижимостью.

Глава государства в заседании Совета Безопасности поручил ограничить влияние азартных игр на казахстанцев, он подчеркнул, что игровая зависимость обернулась большой трагедией для некоторых семей, особенно опасность грозит молодежи.

По словам президента, в борьбе с влиянием азартных игр должны быть задействованы общественность, духовенство и СМИ.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

"Я уверен, что лидеры религиозных конфессий не останутся в стороне от этого вопроса и сыграют существенную роль в профилактике лудомании, а также в вопросах реабилитации и поддержки жертв. Это наш долг перед обществом, перед государством и перед Всевышним", – отметил он.

Также в ходе круглого стола выступили представители религиозных конфессий города Алматы. В свою очередь, имам Центральной мечети города Тимур Алиев отметил, что зачастую люди, потерявшие все свое имущество из-за азартных игр, обращаются в мечеть в последнюю очередь.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

Он подчеркнул, что в последние месяцы заметно участились обращения от родных и близких лудоманов. Алиев предложил присутствующим разработать совместные методы борьбы с игроманией и вместе применять меры по ее профилактике.

Руководитель общественного фонда "Хақназар" Нуржан Жакупов в своем выступлении назвал игроманию большой зависимостью, которую невозможно излечить. Однако, по его словам, данную проблему можно решить на уровне государства.

"Лудомания и наркомания – это болезни, название которых – зависимость. Если у наркомании, объект зависимости – это вещество, у лудоманов – адреналин. На самом деле зависимость – это невозможность наших детей справляться с жизненными проблемами и ответственностью. Тогда они прибегают к наркотикам и азартным играм. К сожалению, в последнее время молодежь хочет достичь целей очень быстро и легко", – поделился он.

Фото: Управление по делам религий города Алматы

В связи с этим Жакупов предложил представителям верховных духовенств объединить усилия в проведении профилактических и реабилитационных мероприятий в данном направлении.

*Материал подготовлен при поддержке Управления по делам религий города Алматы.