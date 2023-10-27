"В квартирах по 10 человек, многие без работы": алматинец отправился на заработки в Европу и потерял более 1 млн тенге

Алматинец по имени Нурдаулет решил отправиться на заработки за границу, но в итоге потерял более миллиона тенге - работы в выбранной им Швеции не оказалось. С такой историей он обратился в редакцию NUR.KZ.

Полгода назад молодой человек, не найдя приемлемых вариантов на родине, задумался о заработке за рубежом, чтобы закрыть кредиты и улучшить свое материальное положение. Он стал присматривать работу в других странах. В Сети Нурдаулет наткнулся на рекламу компании, которая предлагала трудоустройство в Европе. Поверив отзывам, он обратился в компанию.

"После одного моего звонка они стали звонить регулярно, предлагая свои услуги и уговаривая прийти в офис. У меня не было денег, чтобы оплатить их услуги, но они предложили рассрочку. Я пришел в офис, мне рассказали, в какие страны можно поехать, показали расценки.

Я выбрал Швецию за 790 000 тенге. Взял рассрочку на эту сумму, которая не включала консульский сбор и авиабилеты, мы оплачивали их отдельно. В компании обещали, что сделают визу в Швецию за три недели. В итоге протянули больше трех месяцев и сделали визу в Литву, ссылаясь но то, что якобы Швеция сейчас не выдает никакие визы.

Я согласился, так как они сказали, что главное получить Шенген, и с ней можно спокойно передвигаться по Европе. А по приезде нам сделают рабочую визу или ВНЖ. Также сказали, что никаких проблем не будет с работой и проживанием, а на месте нас встретит работодатель, с которым у них договор по найму сотрудников. Мне сказали, что каждую неделю по 7-10 человек уезжают", - рассказал Нурдаулет.

Помимо оплаты услуг фирмы, ему пришлось оплатить консульский сбор в визовом центре и приобрести авиабилеты за 300 000 тенге. Также, говорит молодой человек, он внес предоплату за жилье - 130 евро. За это ему обещали работу на стройке с оплатой 12 евро в час.

"По приезде нас встретила женщина, которая сразу открестилась от этой компании, сказав, что просто знакома с директором и ее попросили встретить нас и привезти на место. С 8 утра мы ходили по квартирам, нас гоняли с одной на другую четыре раза при том, что взяли с нас предоплату.

В квартирах живут по 7-10 человек, многие сидят без работы, так как не сезон. Работают лишь некоторые, в основном, нелегально, не имея никаких разрешений и документов. Когда я спросил о разрешении на работу и официальных документах, которые обещали в Алматы, мне сказали, что нужно поработать полгода, а потом получить статус... беженца!" - говорит Нурдаулет.

По его словам, там же оказались граждане других стран, которые тоже приехали через другие компании. В основном - Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, отмечает он.

"Люди, которые давно здесь работают, рассказали, что за те деньги, что с нас взяли, можно было спокойно сделать рабочую визу и работать официально. Если мы просрочим срок выезда из ЕС, у нас не будет возможности вернуться в Казахстан и сделать официальную рабочую визу. Из-за этого многие остаются тут нелегально и на долгие сроки. Многие люди тут в долгах, до апреля или мая работы нет", - говорит молодой человек.

Нурдаулет решил вернуться в Казахстан и принять меры, чтобы компания сделала рабочую визу либо возместила все затраты.

Мы обратились в компанию за комментарием.

"С данным клиентом был подписан договор возмездного оказания услуг. Предметом договора является то, что исполнитель оказывает услуги заказчику по консультации и сбору документов для получения туристической визы той или иной страны. Трудоустройства в условиях договора с клиентом не имеется", - объяснили в компании.