Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Как быть в ноябре, декабре": бюджет на уборку снега уже освоили в Павлодарской области

Опубликовано:

Уборка снега
Уборка снега. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Павлодарской области освоили бюджет, выделенный на уборку снега до конца текущего года. В акимате одного из районов сообщили, что в первый квартал снега выпало больше ежегодной нормы расчета.

Руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" Павлодарской области Нургуль Каирденова на своей официальной Facebook-странице сообщила, что в нескольких селах Павлодарской области, согласно акта выполненных работ, прикрепленных на портале госзакупок, работы по уборке снега в полном объеме завершены в марте. Однако она отмечает, что по договору сроки выполнения работ – зимний период 2023 года: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь.

"В ходе мониторинга портала государственных закупок нас заинтересовал договор, заключенный из одного источника по несостоявшимся закупкам, предметом которого является "Работы по уборке снега внутри поселковых и подъездных автомобильных дорог Кундыкольского сельского округа с. Кундыколь, с.Егиндыбулак и с.Биржанколь Баянаульского района" на общую сумму 1002 тыс. тенге", – говорится в публикации.

Нургуль Каирденова добавила, что денежные средства были перечислены на всю указанную сумму.

"А как быть теперь сельчанам в ноябре, декабре текущего года", – добавила она.

Также, по ее словам, договор был заключен в феврале, а оплата произведена за работы, выполненные в январе.

"Обратили внимание, что вышеуказанный договор был заключен 13 февраля текущего года, согласно акта выполненных работ и суммы произведенной оплаты, проплачено в полном объеме, то есть и за январь месяц. А как же принцип обоснованности статьи 4 Бюджетного кодекса РК. Почему необоснованно произведены расходы бюджетных средств за январь месяц", – написала руководитель филиала РОО "Әділдік жолы".

В комментариях к публикации аким Кундыкольского сельского округа Куандык Ивашев сообщил, что "дополнительно, согласно бюджетной заявки, с районного бюджета выделяется сумма 500 тыс. тенге".

В акимате Баянаульского района назвали причину освоения полной суммы выделенного бюджета.

"Причиной освоения полной суммы является выпадение обильных осадков в виде снега больше ежегодной нормы расчета. За первый квартал 2023 года было вывезено 405 куб. м снега только из села Егиндыбулак, а в селе Кундыколь были проведены работы по уборке и расчистке снега. Данная работа была проведена для предотвращения паводковой ситуации и ухудшения условий жизнедеятельности населения. Данная работа будет проводиться и в последующем. На данные действия компетентными органами будет дана правовая оценка", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041418-kak-byt-v-noyabre-dekabre-byudzhet-na-uborku-snega-uzhe-osvoili-v-pavlodarskoy-oblasti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.