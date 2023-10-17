"Как быть в ноябре, декабре": бюджет на уборку снега уже освоили в Павлодарской области

В Павлодарской области освоили бюджет, выделенный на уборку снега до конца текущего года. В акимате одного из районов сообщили, что в первый квартал снега выпало больше ежегодной нормы расчета.

Руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" Павлодарской области Нургуль Каирденова на своей официальной Facebook-странице сообщила, что в нескольких селах Павлодарской области, согласно акта выполненных работ, прикрепленных на портале госзакупок, работы по уборке снега в полном объеме завершены в марте. Однако она отмечает, что по договору сроки выполнения работ – зимний период 2023 года: январь, февраль, март, ноябрь, декабрь.

"В ходе мониторинга портала государственных закупок нас заинтересовал договор, заключенный из одного источника по несостоявшимся закупкам, предметом которого является "Работы по уборке снега внутри поселковых и подъездных автомобильных дорог Кундыкольского сельского округа с. Кундыколь, с.Егиндыбулак и с.Биржанколь Баянаульского района" на общую сумму 1002 тыс. тенге", – говорится в публикации.

Нургуль Каирденова добавила, что денежные средства были перечислены на всю указанную сумму.

"А как быть теперь сельчанам в ноябре, декабре текущего года", – добавила она.

Также, по ее словам, договор был заключен в феврале, а оплата произведена за работы, выполненные в январе.

"Обратили внимание, что вышеуказанный договор был заключен 13 февраля текущего года, согласно акта выполненных работ и суммы произведенной оплаты, проплачено в полном объеме, то есть и за январь месяц. А как же принцип обоснованности статьи 4 Бюджетного кодекса РК. Почему необоснованно произведены расходы бюджетных средств за январь месяц", – написала руководитель филиала РОО "Әділдік жолы".

В комментариях к публикации аким Кундыкольского сельского округа Куандык Ивашев сообщил, что "дополнительно, согласно бюджетной заявки, с районного бюджета выделяется сумма 500 тыс. тенге".

В акимате Баянаульского района назвали причину освоения полной суммы выделенного бюджета.

"Причиной освоения полной суммы является выпадение обильных осадков в виде снега больше ежегодной нормы расчета. За первый квартал 2023 года было вывезено 405 куб. м снега только из села Егиндыбулак, а в селе Кундыколь были проведены работы по уборке и расчистке снега. Данная работа была проведена для предотвращения паводковой ситуации и ухудшения условий жизнедеятельности населения. Данная работа будет проводиться и в последующем. На данные действия компетентными органами будет дана правовая оценка", – сообщили в ведомстве.