Целая Латвия или пять ЗКО: сколько машин ежедневно въезжает в Алматы

Власти Алматы выяснили, какое количество личного транспорта въезжает в южную столицу ежедневно - показатели сопоставимы с автопарком целой страны, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Удалось выяснить, что по 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным Департамента полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тыс. автомобилей. А по дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают еще более 300 тыс. транспортных средств.

Въезжающие авто. Фото: Акимат Алматы

По информации городских властей, входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тыс. машин, что составляет примерно треть от всего населения южной столицы.

"Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,9 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тыс. автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно "въезжает" целая Латвия", - отметили в акимате.

Если говорить о Казахстане, то, по подсчетам властей, это число сопоставимо с двумя автопарками Астаны или пятью ЗКО.

Сравнение автопарков. Фото: Акимат Алматы

Подчеркивается, что помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тыс. автомобилей.

Более 400 тыс. машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1, 1 млн транспортных средств - словно каждый второй алматинец сел за руль.

Автопарк Алматы. Фото: Акимат Алматы

Напомним, в ноябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Алматы. Он указал на то, что многочасовые пробки негативно влияют как на самих горожан, так и на экологию мегаполиса.

Он отмечал, что ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тыс. автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.

В связи с этим урбанист Диас Маратулы предложил ввести в Алматы ограничения на использование личных авто. Он привел в пример Нидерланды, где уровень автомобилизации выше, но для ежедневных поездок на работу люди их не используют.