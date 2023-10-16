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Движение по двум улицам в Астане перекрыли на три дня из-за ремонта

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Ремонтные работы продолжаются на некоторых улицах казахстанской столицы - по участку шоссе Косшы и улице Ондирис перекрыли движение на несколько дней, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

По информации Telegram-канала городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы, с 16 по 19 октября 2023 года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Ипподрома до автомобильной дороги "Обход дороги Астаны".

Это связано с проведением работ по текущему ремонту дорожного полотна шоссе Косшы.

Помимо этого, с 17 по 20 октября полностью перекроют движение для автомобилей на участке от Северной объездной до автомобильной дороги "Обход города Астаны".

Жителей и гостей Астаны призвали заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Напомним, что в конце текущего месяца ожидается открытие движения по четырехполосному мосту по проспекту Тауелсиздик. Ранее об этом сообщал аким Астаны Женис Касымбек.

Кроме того, столичный акимат в 2024 году также планирует приступить к строительству продолжения проспекта Тауелсиздик до выхода на проспект Кабанбай батыра. Как отметил аким Астаны, это позволит значительно снизить нагрузку на проспекты Мангилик ел, Кабанбай батыра, улицы Туркестан, Керей Жанибек хандар и Айтматова в новой части города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041244-dvizhenie-po-dvum-ulitsam-v-astane-perekryli-na-tri-dnya-iz-za-remonta/

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