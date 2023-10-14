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Инцидент с "имамом" прокомментировали в акимате Алматинской области

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Инцидент возле мечети в Туркестанской области
Мечеть в Туркестанской области. Кадр из видео: tiktok.com/@alikovhlbux

В Сети появилось видео, в описании к которому указывалось, что якобы имам выгоняет уборщицу из мечети и события происходят в Алматинской области. Инцидент прокомментировали в акимате региона, передает NUR.KZ.

На кадрах можно услышать, как мужчина на пороге мечети на повышенных тонах разговаривает с женщиной в рабочей форме, а потом и вовсе выгоняет ее со словами "Кет!". Указывается, что героем ролика якобы стал имам, а действия происходили в Алматинской области.

Между тем в акимате региона заявили, что инцидент на тему "Имам грубо отчитывает уборщицу", произошел в Туркестанской области.

"В настоящее время в Алматинской области, где действует 290 мечетей, религиозная ситуация является стабильной, проведена профилактическая беседа со всеми работниками", - отметили в ведомстве.

Также было предоставлено видео с объяснением мужчины, который заявил, что он - не имам, а работник мечети. По его словам, ситуация возникла потому, что рабочие постоянно заходили в туалет, но не соблюдали чистоту.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором имам одной из мечетей ударил ребенка во время намаза. Автор утверждал, что инцидент произошел в мечети в селе Шелек Алматинской области. В прокуратуре региона заявили, что ищут свидетелей данного резонансного случая - вопрос поручили прокуратуре Енбекшиказахского района.

Позже стало известно, что инцидент действительно произошел в мечети "Хидаят" в селе Шелек. После случившегося Духовное управление мусульман Казахстана приняло решение наказать священнослужителя, его уволили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2041011-intsident-s-imamom-prokommentirovali-v-akimate-almatinskoy-oblasti/

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