Четырехэтажное общежитие для спортсменов-волейболистов построят в Талдыкоргане. Об этом сообщил бизнесмен Кенес Ракишев на своей странице в соцсети Facebook.

"Поездка в Талдыкорган завершилась успешно. Я руководил рядом социальных проектов в этом городе. Первый из них – строительство специального общежития для спортсменов", - написал Ракишев.

Он отметил, что здание будет четырехэтажным, а общая площадь застройки составит 14 117,2 м3. Территория застройки составляет 792 м2, общая площадь – 4000 м2. Общежитие рассчитано на 50 человек. Согласно паспорту проекта, помещение строится для женщин-волейболисток.

Общежитие. Эскиз: ТОО "Меридиан M.O.B company"

"Область славится своими волейбольными традициями и я уверен, что это общежитие даст прекрасную возможность для спортсменов из отдаленных районов и сел решить ряд социальных проблем. После того, как строительство общежития для спортсменов будет полностью готово, мы безвозмездно передадим его в собственность государства", - рассказал бизнесмен.