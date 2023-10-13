Жителей Павлодара в срочном порядке переселяют из опасной многоэтажки

Аварийным признали дом, который дал трещины в Павлодаре. Его жителей в срочном порядке переселяют - городские власти дали срок до 16 октября, передает телеканал "Астана".

Жильцам аварийной многоэтажки дают арендное жилье, но всего на три месяца и без каких-либо подтверждающих документов - павлодарцы боятся, что могут остаться на улице.

Многоэтажку, которую в срочном порядке расселяют, построили в 1989 году по экспериментальной технологии. Весной этого года по стенам пошли трещины - местные жители добились, чтобы власти признали их жилье аварийным.

Людям предложили переехать в арендное жилье - срок до понедельника.

Дом будет снесен, а его территория изымается под государственные нужды. При этом когда павлодарцы получат новое жилье - не известно.

"Уведомления жильцам уже розданы. Жильцам дома Центральная,6. Сроки в них выставлены до шестнадцатого октября текущего года. После этого будет проведена процедура обесточивания жилья, и будут подъезды и окна первого этажа будут заблокированы", - заявила замакима города Светлана Гладышева.

Сообщается, что уже определен подрядчик, который предоставит арендное жилье горожанам.

Всего на 24 семьи выделили 15 миллионов тенге. Срок договора до конца 2023 года. Если средства разделить на количество квартир и месяцев, то на переселенцев получится по 208 тысяч тенге каждому.

Однако риелтор говорит людям выбирать квартиры в пределах 120-130 тысяч тенге.

"Договор заключается о государственных закупках, где он предоставляет нам трехкомнатные квартиры в надлежащем санитарно-техническом состоянии. Если есть необходимость, отдел жилищных отношений вместе с собственниками проедет и посмотрит, соответствуют ли они требованиям. За сколько он будет снимать или арендовать, нас этот вопрос не интересует, - объяснила глава отдела ЖКХ города Кенжегуль Жолжаксынова.

К переезду готовы только две семьи. Остальным, по словам людей, риелтор предлагает квартиры с сайтов объявлений или заниматься поисками самостоятельно.

"Нас никто не обязывал через четыре дня освободить квартиры. Нам только принесли уведомление, в котором сказано, что мы до 16 октября должны составить или подписать договор с риелторами, но не выселиться. Мы не хотим выселяться, пока у нас не будет письменных гарантий от акимата. На словах, да, нам говорят, - все хорошо. Но мы хотим письменного заверения". - заявляет местный житель Олег Дедюхин.

Еще одна проблема, которая волнует жителей аварийного дома, где им жить по истечению трех месяцев.

Они отмечают, что им никто не гарантирует, что после этого времени им продлят договор аренды или дадут новое жилье - все обещания только на словах.

Ситуацию прокомментировала юрист Наталья Барышева, которая представляет интересы жильцов.

"Аким вообще сказал, - я вам даю свое слово. Я говорю, - сегодня вы аким, а завтра вы не аким. В рамках законодательства должен заключить был договор. Я думаю, это первый договор с риелтором, где написано до какого срока, согласно какой программе, до получения нового, допустим, благоустроенного жилья. И второй договор – это договор акимата с каждым жильцом. Что акимат обязуется после получения ПДП, изъятия земли, предоставить. Благоустроенное жилье, допустим, в новом доме", заявила она.

В акимате обещали, что заключат договоры на арендное жилье. А вот что будет с компенсационными квартирами, пока никто сказать не может.

Тем не менее жильцы аварийного дома уже сбирают вещи и готовятся к переезду - за ним будут смотреть сотрудники ДЧС.

Напомним, около месяца назад власти Павлодара заявляли, что готовятся объявить режим ЧС техногенного характера из-за треснувшего жилого дома.

По словам жильцов, они обращались к чиновникам еще весной, однако те не поторопились с помощью. За это время стены здания разошлись еще на несколько сантиметров. Павлодарцы заявили, что с апреля текущего года щели в этом доме стали увеличиваться.

Отметим, что в Карагандинской области недавно произошла похожая история - жители четырех многоэтажек в Приозерске срочно обследовать их дома.

Они уверены, что постройки уже в аварийном состоянии. Жильцам приходится постоянно заделывать огромные трещины в стенах, здания даже укрепили железными стяжками, но это не спасает.

Чиновники все же назначили экспертизу, однако результатов нужно ждать до конца месяца.