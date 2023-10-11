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"Вдруг провалимся": 174 семьи боятся оказаться под завалами в Карагандинской области

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Состояние многоэтажного дома в Приозерске
Многоэтажка. Кадр из видео: КТК

Жители четырех многоэтажек в Приозерске Карагандинской области требуют срочно обследовать их дома - они уверены, что их дома уже в аварийном состоянии, передает сайт телеканала КТК.

В настоящее время в этих домах проживают 174 семьи. Все они боятся, что однажды могут остаться под завалами.

"Подъезд тоже просел. По ступенькам страшно ходить. Аккуратно спускаемся, вдруг провалимся. С каждым годом все хуже и хуже. Боимся что-то ремонтировать. Многие уже ищут съемное жилье, потому что будущего в этом доме точно не будет", - жалуется местный житель Кайыргали Жубантаев.

Сообщается, что жильцам приходится постоянно заделывать огромные трещины в стенах.

Снаружи многоэтажки тоже вызывают опасения. Чтобы они перестали трещать по швам, здания укрепили железными стяжками, однако это не сильно спасает.

Люди жаловались, и наконец чиновники все-таки назначили экспертизу. Ее результаты будут известны в конце этого месяца. Если дома признают подлежащими восстановлению, то власти пообещали помочь с ремонтом.

"В случае если будут признаны аварийными, в этом случае однозначно по людям, которые имеют единственное жилье в аварийном доме, им будет предоставляться жилье. По программе реновации будет переселение тех семей, собственников жилого имущества, жилье которых будет признано аварийным", - заявил аким города Мансур Ахметов.

Источник: КТК.

На сайте Energyprom.kz говорится, что аварийным называется жилье, непригодное для проживания и подлежащее сносу из-за серьезных деформаций несущих конструкций, фундаментов, стен.

А ветхим называется жилье с высоким уровнем износа (65-70%), которое можно эксплуатировать при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния.

Аналитики отмечали, что ветхость и аварийность жилищного фонда остаются актуальными проблемами во многих странах, и каждое государство имеет собственный подход к улучшению жилищных условий населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040449-vdrug-provalimsya-174-semi-boyatsya-okazatsya-pod-zavalami-v-karagandinskoy-oblasti/

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