"Вдруг провалимся": 174 семьи боятся оказаться под завалами в Карагандинской области
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Жители четырех многоэтажек в Приозерске Карагандинской области требуют срочно обследовать их дома - они уверены, что их дома уже в аварийном состоянии, передает сайт телеканала КТК.
В настоящее время в этих домах проживают 174 семьи. Все они боятся, что однажды могут остаться под завалами.
"Подъезд тоже просел. По ступенькам страшно ходить. Аккуратно спускаемся, вдруг провалимся. С каждым годом все хуже и хуже. Боимся что-то ремонтировать. Многие уже ищут съемное жилье, потому что будущего в этом доме точно не будет", - жалуется местный житель Кайыргали Жубантаев.
Сообщается, что жильцам приходится постоянно заделывать огромные трещины в стенах.
Снаружи многоэтажки тоже вызывают опасения. Чтобы они перестали трещать по швам, здания укрепили железными стяжками, однако это не сильно спасает.
Люди жаловались, и наконец чиновники все-таки назначили экспертизу. Ее результаты будут известны в конце этого месяца. Если дома признают подлежащими восстановлению, то власти пообещали помочь с ремонтом.
"В случае если будут признаны аварийными, в этом случае однозначно по людям, которые имеют единственное жилье в аварийном доме, им будет предоставляться жилье. По программе реновации будет переселение тех семей, собственников жилого имущества, жилье которых будет признано аварийным", - заявил аким города Мансур Ахметов.
Источник: КТК.
На сайте Energyprom.kz говорится, что аварийным называется жилье, непригодное для проживания и подлежащее сносу из-за серьезных деформаций несущих конструкций, фундаментов, стен.
А ветхим называется жилье с высоким уровнем износа (65-70%), которое можно эксплуатировать при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния.
Аналитики отмечали, что ветхость и аварийность жилищного фонда остаются актуальными проблемами во многих странах, и каждое государство имеет собственный подход к улучшению жилищных условий населения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040449-vdrug-provalimsya-174-semi-boyatsya-okazatsya-pod-zavalami-v-karagandinskoy-oblasti/