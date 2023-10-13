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Трехлетнему мальчику из Алматы предстоит трансплантация печени в Турции

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Амирхан с мамой
Амирхан с мамой. Фото: из личного архива

Трехлетний Амрхан Исхан из Алматы почти с рождения борется с болезнью - у него киста в печени. Из-за недуга мальчику предстоит трансплантация печени за границей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Во время беременности на втором триместре на УЗИ врачи обнаружили кисту в брюшной полости плода. Ребенок родился доношенным на 39-й неделе с весом 4046 г и ростом 54 см. На второй день ему сделали УЗИ и увидели кисту, но посоветовали не беспокоиться, а после выписки - каждый месяц проходить УЗИ и наблюдать", - говорит мама мальчика, Нурия Жахим.

На третий день маму и младенца выписали из роддома, но через две недели у малыша пожелтела кожа. В больнице посоветовали пройти еще раз УЗИ и направили в Центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы.

"Там нам провели УЗИ и консультацию хирурга, который увидел изменения в печени, и направили в Институт педиатрии. Хирург института поставил диагноз - мы собрали документы и анализы, после чего сыну провели операцию в ноябре 2020 года. Затем лечились у инфекциониста: лечение было платным и дорогостоящим - нам пришлось открыть сбор в соцсетях.

Параллельно мы готовились к трансплантации печени в ННЦХ имени Сызганова. Папа Амирхана прошел полное обследование, но когда уже была назначена дата госпитализации ребенка, нам предоставили статистику удачных трансплантаций.

Увидев статистику, мы задумались и решили отложить трансплантацию, так как процент удачных пересадок был низкий. Рисковать жизнью своего ребенка мы не готовы, а потому начали экстренный поиск других вариантов", - говорит мама мальчика.

Решено было ехать в Турцию. Турецкие врачи в 2021 году рекомендовали сделать пересадку печени как можно скорее, но родители не смогли собрать деньги на операцию, к тому же, проводили поддерживающую терапию, так как у Амирхана плохой иммунитет, и почти каждый месяц он болеет ОРВИ.

"В марте 2023 года мы еще раз прошли обследование - и снова обнаружилась киста в печени. В это время мы узнали, что врач-трансплантолог прилетает из Турции, чтобы проконсультировать пациентов с таким же диагнозом. В то время состояние Амирхана было стабильное.

На консультации нам объяснили, что нельзя медлить с трансплантацией, потому что киста в печени растет, анализы плохие. Нам дали проформу на трансплантацию печени, где указана сумма в 55 000 долларов - около 26 400 000 тенге", - говорит Нурия.

Такую сумму собрать самостоятельно и в короткие сроки семье не под силу: работает только глава семьи, Нурия находится в декретном отпуске, а кроме Амирхана у пары растут еще двое детей.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430297424233, Нурия Жахим, мама

Карта привязана к номеру +7 702 511 5897

Halyk bank: KZ576010002008676076

Nuriya Zhakhim, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040752-trehletnemu-malchiku-iz-almaty-predstoit-transplantatsiya-pecheni-v-turtsii/

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