В Казахстане можно будет оформить ДТП онлайн и без полиции, заявил Мусин
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Глава Минцифры Багдат Мусин на форуме Digital Bridge заявил о скорой возможности оформления ДТП, в которых не пострадали люди, онлайн и без вызова полиции, передает корреспондент NUR.KZ.
"Совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МВД мы проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, онлайн и без полицейских.
То есть ты выходишь из машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании", - заявил министр.
Как говорится на официальном сайте "Электронного правительства", в настоящее время при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040747-v-kazahstane-mozhno-budet-oformit-dtp-onlayn-i-bez-politsii-zayavil-musin/