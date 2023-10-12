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В Казахстане можно будет оформить ДТП онлайн и без полиции, заявил Мусин

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Автомобили попали в аварию
ДТП. Иллюстративное фото: Tom Merton/Getty Images

Глава Минцифры Багдат Мусин на форуме Digital Bridge заявил о скорой возможности оформления ДТП, в которых не пострадали люди, онлайн и без вызова полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка и МВД мы проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, онлайн и без полицейских.

То есть ты выходишь из машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании", - заявил министр.

Как говорится на официальном сайте "Электронного правительства", в настоящее время при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП, 
  • протокол осмотра места ДТП, 
  • административный протокол, 
  • отобрать объяснения, 
  • направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040747-v-kazahstane-mozhno-budet-oformit-dtp-onlayn-i-bez-politsii-zayavil-musin/

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