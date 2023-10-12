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Пропавшего в Актобе 17-летнего "Ромео" нашли в Павлодаре

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Парень и девушка держатся за руки
Парень и девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе 5 октября пропал 17-летний парень. Выяснилось, что подросток, познакомившись в соцсетях с девушкой, приехал к ней к Павлодар, не предупредив близких, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 10 октября павлодарскими оперативниками разыскан 17-летний житель Актобе, который 5 октября ушел из дома и его место нахождение было неизвестно.

Оказалось, что подросток, познакомившись в соцсетях с девушкой, приехал к ней в Павлодар, не предупредив родных.

Позже причину своего побега он объяснил тем, что просто хотел встретиться и погулять со своей возлюбленной.

Сейчас несовершеннолетний помещен в Центр поддержи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Павлодаре, где будет находиться до приезда родителей.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Здесь обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040671-propavshego-v-aktobe-17-letnego-romeo-nashli-v-pavlodare/

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