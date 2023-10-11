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Уехала с подругой: девочку, пропавшую в Акмолинской области, нашли в Алматы

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Две девушки с рюкзаками идут по улице
Подростки. Иллюстративное фото: pexels.com

Полицейские Акмолинской области установили местонахождение пропавшей девочки-подростка из села Коянды. Оказалось, она уехала с подругой в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, полицейские Акмолинской области нашли без вести пропавшую жительницу села Коянды 2008 года рождения в южной столице.

Ранее преподавательница несовершеннолетней сообщила ее законным представителям о том, что школьница пропустила занятия.

"10 октября мама девочки, после безуспешных самостоятельных поисков, обратилась в отдел полиции Целиноградского района с просьбой о содействии в установлении ее местонахождения. Незамедлительно на поиски несовершеннолетней были ориентированы сотрудники отдела ювенальной и криминальной полиции, местной полицейской службы", – говорится в сообщении.

Полицейские провели работу со знакомыми пропавшей девочки и установили ее местонахождение.

"Оказалось, что подросток вместе с подругой отправилась в Алматы. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было", – добавили стражи порядка.

Что делать, если пропал человек?

По информации на официальном сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040595-uehala-s-podrugoy-devochku-propavshuyu-v-akmolinskoy-oblasti-nashli-v-almaty/

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