Скандал разгорелся вокруг озера Мортык в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области сельчане утверждают, что бизнесмен купил озеро Мортык и теперь никого к нему не подпускает. Сам же предприниматель говорит, что делает все по закону, передает телеканал "Астана".

Как отметила корреспондент, в маленьком поселке Мортык всего 60 домов. Люди здесь живут за счет ведения домашнего хозяйства, и озеро - это единственный источник воды, как для сельчан, так и для скота.

Однако озеро, как говорят местные жители, в прошлом году приобрел предприниматель на аукционе всего за 700 тысяч тенге. Но о том, что у водоема теперь есть владелец, сельчане узнали, когда весной их скот стали отгонять с этой территории.

"Будем сказали выращивать рыбу, повесили с двух сторон таблички справа и слева, мол, частная собственность, будем штрафовать, чтоб никто не ходил, не рыбачил, ни скот. Чтоб рыб пустить, надо очищать. Там ил полностью, полностью железо, покрышки от колес, там чего только нет, какая рыба тут может находиться?" - рассказал один из местных жителей.

Сельчане возмущены, почему никто не согласовал с ними продажу Мортыка. К тому же их беспокоит, что владелец может навредить местной экологии.

"Мы не против разведения рыб. Хорошее дело, может быть, пускай разводит. Но здесь проблема народа не учитывается, ни с кем это не согласуется. Поэтому экологическая проблема в том, что после разведения этих рыб озеро обмелеет. Оно загрязняется отходами, химикатами. Это всё приводит к экологической катастрофе", - добавил другой сельчанин.

Отстаивать право на озеро сельчане намерены в суде. Они уже наняли адвоката и готовят иск. Юрист Талгат Кусдаулетов изучил материалы и уверен, что продажа озера была незаконной. Обследование водоема, по словам Кусдаулетова, проводил некий неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, который не имел право выдавать какие-либо заключения.

"Мной был сделан запрос в Министерство науки и образования и получен ответ о том, что неправительственный фонд Вернадского в Казахстане не имеет право проводить паспортизацию озер. В этом акте также были указаны 3 жителя эти люди говорят мы не проводили, мы даже не знаем об этом", - отметил юрист.

Однако в акимате Акмолинской области напротив уверяют, что Фонд имеет аккредитацию и право на выдачу паспортизации водоемам.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Закона научные исследования в области охраны, воспроизводства и использовании животного мира должны проводится юридическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, в связи с чем данный фонд имеет право проводить обследования в сфере животного мира", - заявили чиновники.

Сам владелец озера Мортык уверяет, он не покупал водоем, а взял его в аренду на 49 лет. Его цель - только разведение здесь рыб. И доступ сельчан он не ограничивает.

"Пожалуйста, пусть где хотят поятся. Но здесь я их отгоняю, охрана у меня есть, отсюда отгоняют. Ну периметров то метров 100-150 здесь. Я его выиграл на 49 лет, не украл, никаких коррупционных скандалов нет. Если бы документы были липовые, меня давным давно посадили бы за подделку. Никаких субсидий не получаю. Спасибо, мне и не надо, просто поработать и все. Я пришел, выиграл. Победителей не судят", - заявил предприниматель Серик Жусупов.

А в Есильской межобластной бассейновой инспекций рыбного хозяйства ответили, что согласно правилам мнение местного сообщества при выставлении на конкурс и закрепления водоема не учитывается.

"Водоем не огорожен, никакого запрета на водопой скота местного населения арендатором не устанавливался и не может быть установлен. Арендатором выполняются договорные обязательства. Оснований для расторжений договора на ведение рыбного хозяйства на сегодняшний день нет", - сообщили специалисты.

Однако, по данным телеканала, сельчане намерены идти в спорном вопросе до конца.