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30 лет независимости Казахстана

NUR.KZ ищет новых сотрудников

Опубликовано:

Ноутбук стоит на столе
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанская IT-компания NUR.KZ зарекомендовала себя как надежный работодатель, который заслуживает доверия своих сотрудников.

NUR.KZ работает с 2009 года. За этот период компания выросла в несколько раз, в том числе выросла и наша команда.

На сегодня мы готовы предложить вам стабильную заработную плату, возможности для карьерного и профессионального роста и комфортные условия труда.

В связи с расширением мы ищем новых сотрудников:

Откликнуться на вакансию можно, отправив ваше резюме на cv@corp.nur.kz с указанием позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040298-nurkz-ischet-novyh-sotrudnikov/

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