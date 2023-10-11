NUR.KZ ищет новых сотрудников
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Казахстанская IT-компания NUR.KZ зарекомендовала себя как надежный работодатель, который заслуживает доверия своих сотрудников.
NUR.KZ работает с 2009 года. За этот период компания выросла в несколько раз, в том числе выросла и наша команда.
На сегодня мы готовы предложить вам стабильную заработную плату, возможности для карьерного и профессионального роста и комфортные условия труда.
В связи с расширением мы ищем новых сотрудников:
- Спортивный журналист (в русскоязычную и казахоязычную редакцию)
- Business Development Representative
- Редактор рубрики "Шоу-бизнес"
- Редактор Telegram-канала
- Редактор новостной ленты
- Журналист
- Менеджер по продажам (по работе с рекламными агентствами)
- Аккаунт-менеджер
Откликнуться на вакансию можно, отправив ваше резюме на cv@corp.nur.kz с указанием позиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2040298-nurkz-ischet-novyh-sotrudnikov/