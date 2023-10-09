Таразский Хатико: пес защищал хозяина, который упал на инвалидной коляске (видео)

Трогательное видео опубликовали полицейские Тараза - пес встал на защиту своего хозяина, который перевернулся на своей инвалидной коляске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

На днях патрульные полицейские заметили перевернутое инвалидное кресло, из которого выпал пожилой мужчина, сообщается в новостном Telegram-канале ведомства. Рядом с мужчиной находился пес, который встал на защиту своего хозяина и никого к нему не пускал.

Отмечается, что полицейские сразу узнали в них всем знакомых в городе Хатико и его хозяина - дедушку Анатолия Дербенова.

Мужчине требовалась помощь, его коляска перевернулась, когда он пытался проехать искусственную неровность. Полицейские бросились на помощь старику, однако Хатико защищал своего хозяина.

К счастью, все закончилось благополучно.

Мужчину осмотрели врачи и после отправили его домой.

"Были риски, что овчарка может укусить. Все в городе знают ее нрав, она рьяно защищает своего владельца. Нашей первостепенной задачей было оказать помощь дедушке, к тому же у него была рана на голове", - сообщил командир 1-го взвода БПП УП города Нурбол Мырзакерим.

Хатико, по информации BBC, пес породы акита-ину, который стал символом верности и преданности в Японии. Хатико всегда провожал своего хозяина на станцию Сибуя, откуда тот уезжал на работу, а затем, в 3 часа дня, вновь возвращался туда, чтобы встретить хозяина.

Но в 1925 году его хозяин умер, тем не менее пес приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти, надеясь встретить своего хозяина.

Хатико стал известен на всю Японию в 1932 году после публикации в одной из крупнейших газет.