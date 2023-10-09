Скандалом обернулся концерт ко Дню лиц с инвалидностью в Караганде (видео)

Ко Дню лиц с инвалидностью в Караганде для людей с ограниченными возможностями организовали концерт в местном ДК, однако организаторы не учли технические возможности здания.

В паблике vk_gazeta в Instagram опубликовали видео с прошедшего в Караганде концерта ко Дню лиц с инвалидностью. Автор и пользователи возмутились тем, что мероприятие организовали на втором этаже, а возможности подняться туда у гостей-колясочников не было.

На опубликованных кадрах видно, как одного из гостей пытаются спустить на коляске по обычной лестнице в Доме культуры.

"Это издевательство, надо организаторов так посадить и пусть попробуют", " Да уж, позор", - возмутились подписчики.

Произошедшее прокомментировали в акимате Абайского района Карагандинской области.

"На мероприятии, посвященном Дню лиц с инвалидностью, в Доме культуры возникла неприятная ситуация, которая вызвала неудобства для одного из участников. Приносим за это свои искренние извинения, организаторами будут приняты меры, чтобы впредь подобных ситуаций не допускать", - говорится в сообщении акимата.

Там пояснили, что для людей, которые не могли самостоятельно подняться на второй этаж, была организована помощь.

Как уточнили в ведомстве, для устройства пандуса на второй этаж в здании ДК, построенном в 60-х годах, нет технической возможности.

Отметим, согласно официальному сайту Минтруда РК, во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. На 1 октября прошлого года в Казахстане насчитывалось более 705 тыс. людей с особыми потребностями: 421,5 тыс. человек трудоспособного возраста (59,8%), 181,9 тыс. человек пенсионного возраста (25,8%) и 101,6 тыс. человек – дети до 18 лет (14,4%).

Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг.