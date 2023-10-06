Телеканалы и радиостанции приостановят вещание на два дня в Казахстане

На радиотелестанции "Кок-Тобе" 18 и 19 октября будут проводиться профилактические работы. В связи с этим ряд каналов и радиостанция прекратят вещание, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Казтелерадио".

"АО "Казтелерадио" уведомляет Вас о проведении планово-профилактических работ 18 октября 2023 года, а также 19 октября 2023 года – в период с 09:00 до 17:00 (время города Астаны) – на радиотелевизионной станции "Кок-Тобе" (Алматы) с отключением телеканалов ЦЭТВ и радиоканалов", – говорится в сообщении.

В указанное время, по данным Национального оператора телерадиовещания, прекратят работу следующие телеканалы и радиостанции:

Qazaqstan, Qazsport, Balapan, Хабар, Хабар HD, Хабар 24, ЕЛ АРНА, 7 Канал, Atameken Business, Мир, Первый канал Евразия, КТК, НТК, 31 канал, Almaty, СТВ, HIT TV, MUZZONE TV, Жетісу, Той Думан, Atameken Business, MUNARA TV, Qazsport, Balapan, Хабар, Jibek joly, Astana TV, QAZAQ Radiosy, SHALQAR Radiosy, Classic Radiosy, Европа плюс Казахстан, Русское радио Азия, Радио NS, Ретро FM Qazaqstan, Жулдыз FM, Авторадио Казахстан, Народное радио, Радио ДАЧА, Love radio, Energy FM, LUX FM, Эльдорадо Алматы, Radio City, Radio MONTE CARLO, Той Думан радиосы, Orda FM, Beu FM, Business FM.

Кроме того, сообщается о проведении планово-профилактических работ за IV квартал на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных 18 октября с 03:00 до 17:00 по времени Астаны.

По данным с официального сайта ЦЭТВ, Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) – это технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи цифрового кодирования. Кодирование позволяет минимизировать помехи. Поэтому картинка и звук доставляются с минимальными потерями.

Акционерное общество "Казтелерадио", по информации на официальном сайте компании, – национальный оператор в области телерадиовещания Казахстана, обеспечивающий население республики приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.