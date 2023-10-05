Кенес Ракишев никогда не был владельцем автомобиля Кунаева, заявили в фонде его имени

Фонд Кунаева продемонстрировал ЗИЛ 114, который, согласно слухам, находился в частной коллекции Кенеса Ракишева, передает корреспондент NUR.KZ.

"С большой гордостью хотим продемонстрировать легендарный автомобиль Динмухамеда Ахмедовича Кунаева ЗИЛ 114, о котором вчера было много неверной информации в СМИ", — говорится в сообщении Фонда.

Публикация сопровождается фото, на котором Эльдар Кунаев, председатель Фонда и племянник Динмухамеда Кунаева, позирует рядом с авто.

В организации подчеркнули, что автомобиль находится и всегда находился в собственности Международного фонда имени Д.А.Кунаева и никогда не передавался другим лицам.

"Кенес Ракишев никогда не являлся собственником данного автомобиля. Напротив, он оказал финансовую поддержку для осуществления его реставрации. В автомобиле произведен ремонт двигателя и коробки передач. На данный момент машина полностью исправна.

Международный фонд имени Д.А. Кунаева благодарит известного мецената Кенеса Ракишева, который на постоянной основе оказывает помощь нашему Фонду", — уточняется в публикации.

В Фонде Кунаева заявили, что Ракишев поддержал создание документально-художественного фильма "Век Кунаева" по сценарию молодых авторов.

Кроме того, в этом году благодаря финансовой поддержке Кенеса Ракишева фонд отреставрировал и сохранил легендарный автомобиль Кунаева.

"Мы с нетерпением ожидаем, когда в городе Конаев создадут Кунаев-центр, после чего легендарный автомобиль ЗИЛ 114 наравне с другими экспонатами займет свое почетное место в этом музее", — заявили в организации.