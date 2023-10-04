Огромную гору куриных костей нашли грибники в лесопосадке под Карагандой (видео)

В Карагандинской области неизвестные устроили свалку из куриных отходов. Сейчас полиция ищет людей, оставивших горы куриных костей в лесопосадке, сообщается на сайте телеканала КТК.

Первыми жуткую картину заметили грибники, позже на место несанкционированной свалки выехали экологи и полицейские.

По данным телеканала, между расположенным на окраине Караганды микрорайоном и поселке Уштобе неизвестные оставили огромную гору из куриных отходов.

Журналисты отмечают, что неподалеку от свалки расположена одна из крупных птицефабрик региона. Связаны ли эти два факта между собой, теперь будут выяснять полицейские.

После того как организаторов незаконной свалки определят, помимо административного наказания, злоумышленников обяжут привести место в порядок.

"Департаментом были направлены в заинтересованные госорганы письма о ликвидации данных отходов. Кроме того, в департамент полиции для установления личности нарушителя. Результаты будут сообщены дополнительно", - сообщили в департаменте экологии региона.

Источник: КТК

Ранее в правительстве сообщали, что с мая этого года в Казахстане выявили 5578 несанкционированных свалок, ликвидировать удалось лишь 50% из них. Низкие показатели зафиксированы в области Абай и Мангистауской области – по 16%, области Ұлытау – 20% и в Астане – 30%.

Для предотвращения образования стихийных свалок на законодательном уровне внедрены лицензирование и уведомительный порядок для субъектов предпринимательства по управлению отходами, введено обязательство по раздельному сбору отходов по фракциям, увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами, сообщали в Минэкологии.

Добавим, что в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 344, в которой прописано наказание за нарушение экологических требований по управлению отходами.

Так, согласно второй части этой статьи, складирование отходов вне специально установленных мест, не предназначенных для их накопления или захоронения, а равно захоронение отходов без экологического разрешения или отходов, не заявленных в декларации о воздействии на окружающую среду, влекут штраф: