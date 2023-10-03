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Попугая нашли посреди степи в Актюбинской области

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Волнистый попугай
Волнистый попугай. Иллюстративное фото: pixabay.com

Велосипедисты из Актобе сделали необычную находку в степи недалеко от города - на дереве девушки обнаружили попугая. Сейчас птице нашли новых хозяев, передает "Диапазон".

Как рассказала девушка по имени Анастасия, она вместе с друзьями выехала за грибами за 41-й разъезд.

"Оказались в степи, где пара карагачей и пни. Начало темнеть, мы стали возвращаться домой. Как вдруг мимо наших велосипедов пролетело что-то желтое и приземлилось на дерево. Нам стало интересно, что это. Присмотрелись, а это волнистый попугай! Откуда?! Там поблизости ни людей, ни домов", - поделилась девушка.  

Ребята поняли, что оставаться там для экзотической птицы - верная смерть от холода и голода. Они стали думать, как же поймать попугая. 

"Он летал с дерева на дерево. Хоть и давал достаточно близко подойти, слушал наши голоса. Когда он присел на низкую ветку, мы поняли, что нельзя упускать эту возможность. Аккуратно вдвоем с Венерой подошли, я и Радик отвлекали птицу, я разговаривала с ним… он, кстати, внимательно слушал. В это время Венера подошла к нему сзади и схватила! Попугай перепугался, стал кричать и кусаться, но потом успокоился", - рассказала Анастасия изданию.

Девушки привезли попугая в город и уже нашли ему новый дом. Пернатому дали кличку Веня в честь поймавшей его Венеры.

"Его взял к себе Ернар, у него есть еще попугаи. Когда приехали, он так себя вел, будто ручной: спокойно сидел на руках, не кусал, а покусывал играя.

Веня пока живет отдельно от всех. Он когда оказался дома, распушился, нахохлился, потому что замерз. У него не хватало части хвоста, не знаю почему. Может быть, другие птицы его обижали, может быть, стресс.

Но сейчас он в безопасности, чему мы все рады. Вряд ли бы он пережил эти холодные ночи", - говорит Анастасия.

На сайте Parrots World указано, что в природе существует порядка 350 разновидностей попугаев, все они населяют южные участки земного шара: Австралию, Латинскую Америку, Африку, Южную Азию.

Известно, что попугаи в природе живут вблизи экватора и в южных широтах. Экзотические птицы любят тепло, солнечные лучи, поэтому предпочитают субтропический и тропический климат.

Волнистые попугаи, которые особенно популярны в качестве домашних питомцев, обитают в Австралии. Они перемещаются по всей территории материка, задерживаясь на одном месте, пока там есть корм с водой. Засушливые периоды сменяются сезонами дождей, но такие трудные условия не пугают выносливых птичек.

Стаи зеленых волнистых попугаев можно встретить у водоемов, практически исчезающих во время засухи. "Волнистики" выдерживают недостаток воды и пищи, но в голодное время они наведываются на поля фермерских угодий.

Пернатые поедают семена трав, которые могут проглотить полностью. Лакомятся плодами, мягкими орехами. Кормятся птицы весь день понемногу - у них ускоренный метаболизм, поэтому требуется масса энергии для движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039265-popugaya-nashli-velosipedisty-v-stepi-v-aktyubinskoy-oblasti/

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