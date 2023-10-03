"Скоро скажет "мама": жительница Кокшетау ищет 1,5 млн тенге на лечение дочери

5-летняя Еркемай Сарсембай из Кокшетау родилась намного раньше срока. Когда девочку выписали из роддома, родители решили, что трудности позади, но все оказалось намного сложнее, передает NUR.KZ.

Родители с нетерпением ждали ее появления, но встреча произошла слишком рано: малышка родилась на 26-й неделе беременности.

"На плановом осмотре у меня выявили высокое давление, врач вызвал "скорую", и меня отправили в роддом. В роддоме провели полный осмотр и взяли анализы, сразу поместили меня в реанимацию.

На консилиуме врачей было принято решение спасать жизнь матери. Я очень просила врачей спасти моего ребенка в первую очередь, а не меня. УЗИ показало, что ребенок шевелится, но очень слабо. Меня сразу направили в операционный блок, где провели кесарево сечение", - вспоминает мама девочки, Айдана Анапина.

Еркемай при рождении не закричала. Ее сразу забрали в реанимацию и подключили к аппарату. Врачи не давали прогнозов, так как ребенок был в тяжелом состоянии - дважды пришлось делать переливание крови.

Через три недели у ребенка случился приступ брадикардии. Состояние ребенка ухудшилось из-за приступа апноэ. Но врачи спасли малышку: она постепенно начала дышать. Домой Еркемай выписали с весом 2300 грамм.

"Дочь начала получать лечение ЛФК и массаж. Малышка начала набирать вес, расти - и мы выдохнули: все, наконец-то, позади. Но радость была преждевременной: у моей девочки обнаружили эпилепсию.

В два года мы поехали на первую реабилитацию в Алматы в РЦ "Балбулак", прошли все процедуры. Еркемай начала немного реагировать на звуки, но чувствительность рук и ног была низкой. Мы прошли четыре курса у мануального терапевта, у Еркемай были хорошие результаты. Она начала двигать руками, поднимала голову, лежа на животе", - говорит Айдана.

Девочку возили в Узбекистан, где она получила лечение от эпилепсии. Врачи разрешили заниматься реабилитацией ребенка. В этом году Еркемай прошла курс в центре "Территория успеха" в Алматы, после чего у нее были отличные результаты: девочка держит голову, ползает, держит игрушки и слушает песни.

Однако, чтобы не потерять эти навыки, нужны частые реабилитации.

"У Еркемай появилось ясное сознание, она начала обращать внимание на игрушки, мультики. Конечно, зрение полностью не восстановить, но сохранить и развивать все же можно.

Но, к сожалению, здоровье - это очень дорого, и самостоятельно нам уже не справиться. Нам нужно собрать сумму в 1,5 млн тенге. Это непосильно для нас. Помогите, пожалуйста, собрать сумму, необходимую для прохождения очередной реабилитации для Еркемай. Я не сдаюсь: точно знаю, что моя дочь скоро скажет "мама" и сделает первые шаги", - заключила Айдана.

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