Четверых человек на самодельном плоту унесло в море в Актау
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Спасатели Актау пришли на помощь четверым отдыхающим, которые на самодельном плоту вышли в море. Их унесло от берега на 2 км, передает местное издание Lada.
Инцидент произошел накануне, 1 октября, днем в районе водосбросного канала "Шора".
Спасатели сообщили корреспондентам издания о том, что четверо мужчин отправились в море на самодельном плоту.
"Двое мужчин 1987 года рождения и двое 1994 года рождения не смогли самостоятельно выбраться на берег на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на расстояние двух километров от берега", - уточнили в ДЧС.
К счастью, в медицинской помощи спасенные не нуждались.
"Уважаемые жители и гости области! Будьте осторожны на воде! Море не прощает ошибок", - обратились спасатели к отдыхающим.
Отметим, ранее спасатели предупреждали казахстанцев о соблюдении мер безопасности на воде.
"Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было, все мы не должны не забывать о правилах безопасного поведения на водоемах", - призвали в отдыхающих.
Во избежание несчастных случаев, запрещается:
- Купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- Заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- Подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- Подавать крики ложной тревоги;
- Входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- Нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- Плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- Входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039118-chetveryh-chelovek-na-samodelnom-plotu-uneslo-v-more-v-aktau-video/