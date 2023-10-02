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Четверых человек на самодельном плоту унесло в море в Актау

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Мужчины на плоту в море
Мужчины на плоту. Кадр из видео: Lada.kz

Спасатели Актау пришли на помощь четверым отдыхающим, которые на самодельном плоту вышли в море. Их унесло от берега на 2 км, передает местное издание Lada.

Инцидент произошел накануне, 1 октября, днем в районе водосбросного канала "Шора".

Спасатели сообщили корреспондентам издания о том, что четверо мужчин отправились в море на самодельном плоту.

"Двое мужчин 1987 года рождения и двое 1994 года рождения не смогли самостоятельно выбраться на берег на самодельной доске. Их унесло нагонным ветром в открытое море на расстояние двух километров от берега", - уточнили в ДЧС.

К счастью, в медицинской помощи спасенные не нуждались.

"Уважаемые жители и гости области! Будьте осторожны на воде! Море не прощает ошибок", - обратились спасатели к отдыхающим.

Отметим, ранее спасатели предупреждали казахстанцев о соблюдении мер безопасности на воде.

"Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было, все мы не должны не забывать о правилах безопасного поведения на водоемах", - призвали в отдыхающих.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

  • Купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • Заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • Подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • Подавать крики ложной тревоги;
  • Входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • Нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • Плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • Входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2039118-chetveryh-chelovek-na-samodelnom-plotu-uneslo-v-more-v-aktau-video/

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