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Собака выпала из машины на оживленную дорогу в Алматы (видео)

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Собака
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы на проспекте Аль-Фараби из движущейся машины на оживленную дорогу выпала собака. Видеоролик появился в соцсетях и вызвал беспокойство горожан, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал Instagram-паблик krisp_almaty.

В подписи к публикации сообщается, что инцидент произошел на проспекте Аль-Фараби.

На кадрах видно, как собака выпрыгивает из движущегося авто и едва не попадает по колеса других машин. Хозяин, по всей видимости, не заметил пропажи, поскольку он не остановился и продолжил движение.

"Алматинцы гадают, нашел ли хозяин свою собаку и что сейчас с ней, все ли хорошо, ведь позже очевидцы, проезжая, увидели, как песик сидит и ждет, пока его заберут", - написали авторы поста.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы - там сообщили, что по данному факту обращений или заявлений не поступало.

В комментариях сообщается, что собаку подобрали волонтеры и сейчас они разыскивают ее хозяина.

Напомним, ранее в Казахстане был принят закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому все казахстанцы, имеющие домашних кошек и собак, должны будут провести их чипирование или надеть на питомцев специальные бирки.

За нарушение требований, установленных законодательством в области ответственного обращения с животными, грозит штраф.

Сообщалось, что в ветеринарных клиниках крупных городов Казахстана стоимость услуги по чипированию домашних животных составляет от 3,5 тыс. до 8 тыс. тенге.

Кроме того, мы рассказывали, в каких случаях штрафы будут налагать на владельцев животных за отказ от чипирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039074-sobaka-vypala-iz-mashiny-na-ozhivlennuyu-dorogu-v-almaty-video/

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