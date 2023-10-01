Землетрясение ощутили жители Алматы
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Минувшей ночью, 1 октября, жители Алматы ощутили землетрясение, эпицентр которого располагался в соседнем Кыргызстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как рассказали в департаменте по ЧС, сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в 03:30 зарегистрировала землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
В Алматы ощутимость подземных толчков составила 2-3 балла.
Информации о разрушениях на территории города нет, говорится в сообщении ДЧС южной столицы.
В ДЧС напомнили о правилах поведения при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.
В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).
При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038928-zemletryasenie-proizoshlo-v-almaty/